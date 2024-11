Oszustwa internetowe, które wykorzystują naszą życzliwość

Oszuści coraz częściej wykorzystują relacje międzyludzkie i bliskie więzi, aby zdobyć czyjeś zaufanie i sprytnie wyłudzić pieniądze. W jaki sposób?

Wyobraź sobie, że dostajesz pilną wiadomość od znajomego lub członka rodziny – proszą o szybką pomoc, naciskają, że liczy się każda minuta, a jednocześnie unikają rozmowy telefonicznej. Brzmi podejrzanie? To właśnie typowa strategia oszustów, którzy grają na emocjach, by zdobyć Twoje zaufanie i ukraść pieniądze.

To jedna ze znanych metod wyłudzeń pieniędzy. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia Credit Agricole przygotował darmowy ebook na temat bezpieczeństwa w sieci. Znajdziesz w nim m.in. opis tej i innych popularnych technik stosowanych przez oszustów, a także dowiesz się, po czym je rozpoznać i gdzie zgłosić.

Zajrzyj za kulisy działania oszustów! E-book przedstawia ich metody w formie wciągających historii – to fikcyjne scenariusze, które w prosty i przystępny sposób pokażą Ci, na jakie triki warto uważać. Sprawdź, jak rozpoznać zagrożenie, zanim będzie za późno!

E-book możesz pobrać i przechowywać na telefonie – to praktyczne narzędzie, po które możesz sięgnąć w każdej chwili, aby uchronić siebie lub swoich bliskich. Warto podzielić się nim m.in. z przyjaciółmi czy rodziną. Wspólne dbanie o bezpieczeństwo w sieci zwiększa szansę na łatwiejsze rozpoznanie próby oszustwa. Dlatego warto o tym rozmawiać z innymi.

Jak wygląda oszustwo z prośbą o kod BLIK?

Oszuści zaczynają od oszukania użytkownika portalu społecznościowego (np. Facebooka), w taki sposób, aby podał im swoje dane logowania. Następnie za pomocą wbudowanego komunikatora (np. Messenger) piszą w jego imieniu do znajomych, wykorzystując prawdziwe dane i autentyczne relacje, by ich wiadomość wyglądała wiarygodnie.

Najczęściej proszą o szybką pożyczkę, tłumacząc się nagłą sytuacją, trudnością z wypłaceniem pieniędzy, niedziałającą kartą płatniczą lub np. potrzebą opłacenia recepty w związku z chorobą. Działają podobnie, jak w metodzie „na wnuczka” – wywołują emocje, żerują na życzliwości i liczą na Twoją natychmiastową reakcję. „Jak najszybciej podaj mi kod BLIK, to wypłacę sobie pieniądze z bankomatu” – tak można streścić oczekiwania oszusta.

Nie daj się złapać na ich sztuczki! Jeśli coś wzbudza Twoje wątpliwości, zawsze sprawdź, czy naprawdę rozmawiasz ze znaną Ci osobą. Na przykład zadzwoń do niej i porozmawiaj, a jeśli nie byłoby to możliwe, to zapytaj ją o coś, co tylko Wy możecie wiedzieć (i nie było tego w historii Waszej rozmowy w komunikatorze). To chwilowe powstrzymanie emocji i racjonalne spojrzenie na sytuację może uchronić Cię przed stratą pieniędzy.

W e-booku „Bezpieczeństwo w sieci. Jak ochronić siebie i swoje pieniądze” Credit Agricole znajdziesz wskazówki, co robić w takiej sytuacji i gdzie zgłosić ten rodzaj oszustwa.

Cechy charakterystyczne oszustw z prośbą o kod BLIK

Oszustwo tego rodzaju ma kilka cech, które możesz łatwo rozpoznać, gdy wiesz, na co zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze sygnały ostrzegawcze.

Prośba o natychmiastową pomoc i presja czasu – oszust sugeruje, że sprawa jest pilna i wymaga szybkiej reakcji.

– oszust sugeruje, że sprawa jest pilna i wymaga szybkiej reakcji. Brak możliwości kontaktu głosowego – osoba unika rozmowy telefonicznej, tłumacząc się np. niskim poziomem baterii.

– osoba unika rozmowy telefonicznej, tłumacząc się np. niskim poziomem baterii. Zwięzłe, niejasne wiadomości – komunikacja jest krótka i ogólnikowa, co utrudnia weryfikację szczegółów.

Chroń się w sieci – pobierz darmowy e-book od Credit Agricole

Aby ułatwić codzienne bezpieczeństwo w sieci, Credit Agricole przygotował e-book zawierający informacje na temat najpopularniejszych oszustw. Ten przewodnik to praktyczne narzędzie obronne, które możesz mieć zawsze pod ręką.

W przewodniku poznasz nie tylko najczęstsze metody działania oszustów, ale także wciągające historie, które pokazują, jak mogą wyglądać prawdziwe próby wyłudzeń. Dzięki nim łatwiej rozpoznasz zagrożenie i będziesz wiedzieć, jak się przed nim uchronić!

Ważnym elementem e-booka jest lista zasad bezpieczeństwa — możesz zrobić screena i mieć ją zawsze pod ręką. Przyda się zarówno Tobie, jak i Twoim bliskim. Pamiętaj szczególnie o seniorach w Twoim otoczeniu i innych osobach, które mogą być mniej zaznajomione z technikami działania oszustów. Pobierz darmowy e-book i nie daj się złowić oszustom!

Jak reagować, gdy dostaniesz podejrzaną prośbę o kod BLIK?

Pamiętaj – jeśli otrzymasz wiadomość z prośbą o pilną pożyczkę, zawsze upewnij się, kto naprawdę do Ciebie pisze. Prosty telefon lub kontakt przez inną aplikację mogą rozwiać wątpliwości i uchronić Cię przed oszustwem. Ostrożność i chwila na sprawdzenie to najlepsze zabezpieczenie przed działaniem pod presją.

Pobierz e-book Credit Agricole i zyskaj praktyczne narzędzie, które pomoże Ci zadbać o bezpieczeństwo w sieci, a także unikać najczęstszych pułapek. To nie tylko wsparcie dla Ciebie – podziel się nim z bliskimi, aby wspólnie budować większą świadomość i chronić siebie nawzajem przed zagrożeniami online!