Konto na PUE ZUS nawet dla 13-latka!

Nie tylko pełnoletni mogą założyć konto na PUE ZUS. Niewiele osób o tym wie, że wystarczy do tego mieć ukończone 13 lat. Żeby to było możliwe, młody człowiek musi mieć tymczasowy dowód osobisty lub paszport.

Konto na platformie internetowej PUE ZUS może mieć praktycznie każdy, zarówno osoba fizyczna, która chce sprawdzić swoje indywidualne konto emerytalne lub monitorować wpływ składek od pracodawcy, ale przede wszystkim pracodawcy. Co więcej od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek, musi takie konto posiadać obowiązkowo. Wymóg ten wynika wprost z ustawy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Co daje PUE ZUS?

- Założenie konta nie jest skomplikowane a daje nam dostęp do mnóstwa ciekawych informacji – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wystarczy konto na platformie internetowej PUE ZUS oraz komputer lub telefon i Internet żeby zadać pytanie, złożyć wniosek czy sprawdzić stan swoich składek na koncie emerytalnym. Online można się także dowiedzieć czy ZUS przyznał rodzicom 800+ i kiedy będą wypłacane pieniądze – zachęca rzeczniczka.

PUE ZUS poniżej 18 roku życia

Według danych ZUS bardzo niewielu młodych ludzi zakłada swoje indywidualne konto, bo tylko w bardzo specyficznych sytuacjach jest ono im potrzebne.

- Na przykład wtedy, gdy sami za siebie muszą wysłać do ZUS wniosek o 800+ gdyż np. nie mają rodziców, ale to są naprawdę jednostkowe sytuacje. Niemniej jednak wprowadzaliśmy możliwość założenia konta od 13 roku życia, a nie jak wcześniej było od 18–stego po to żeby młodym ludziom, którzy znajdą się w trudnej sytuacji pomóc – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

E-wizyty ZUS

Z ekspertem ZUS można się także spotkać online podczas wideowizyt. Wystarczy wejść na stronę https://www.zus.pl/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS, do której klient należy lub tą, w której ma sprawę do załatwienia w przypadku rent lub emerytur z zagranicy.

Rzeczniczka do umawiania e-wizyt zachęca wszystkich, którzy mieszkają poza granicami kraju i potrzebują informacji o ich uprawnieniach do renty lub emerytury za lata przepracowane w Polsce.

Podczas e-wizyty można załatwić swoją sprawę tak jakbyśmy osobiście przyszli do ZUS. Jednocześnie rzeczniczka wyjaśnia, dlaczego wybór „własnej” placówki ZUS ma znaczenie.

- Jest to ważne wtedy, gdy chcemy załatwić swoją indywidualna sprawę. Konsultant w naszym miejscu zamieszkania ma dostęp do naszych indywidualnych danych – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Oczywiście przed udzieleniem odpowiedzi rozmówca jest weryfikowany przez pracownika ZUS zarówno poprzez zadanie mu kilku pytań jak i sprawdzenie dokumentu tożsamości – dodaje.

Według rzeczniczki weryfikacja klienta jest potrzebna, wtedy, gdy rozmowa wymaga sprawdzenia danych, które są tzw. danymi wrażliwymi. Do tego potrzebna jest też kamera, która należy włączyć podczas rozmowy z ekspertem.

- W czasie rozmowy można np. ustalić warunki układu ratalnego, założyć indywidualne konto na platformie internetowej ZUS, zmienić numer bankowego konta, skorygować błędy lub po prostu dowiedzieć się na jakiem etapie jest załatwienie sprawy – zachęca.

Każdy, kto zarezerwuje e-wizytę dostaje link do rezygnacji ze spotkania na wypadek gdyby klientowi coś wypadło, albo już jej nie potrzebuje.

- Warto o tym pamiętać i niepotrzebne wizyty anulować, ponieważ w tym czasie z usług Zakładu może skorzystać ktoś inny, kto do ZUS osobiście przyjść nie może – apeluje rzeczniczka.

Dzień przed spotkaniem klient ZUS otrzymuje na wskazany podczas rejestracji numer telefonu - SMS z przypomnieniem o e-wizycie. W dniu e-wizyty, godzinę przed spotkaniem, dostaje mail z linkiem do spotkania. Po kliknięciu w link nastąpi połączenie z pracownikiem ZUS.

Jeśli klient będzie chciał uzyskać informacje w konkretnej, indywidualnej sprawie, powinien przygotować dokument tożsamości. Należy go pokazać do kamery podczas e-wizyty. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. Wtedy klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję na etapie rezerwacji. Jeżeli klient ma pełnomocnictwo, które jest zarejestrowane w ZUS, może także odbyć e-wizytę w imieniu innej osoby.

Jak najszybciej założyć konto PUE ZUS?

Swoje indywidualne konto można założyć samodzielnie, gdyż jest to proste i nie zabiera wiele czasu.

- Najlepiej zrobić to przez swój profil zaufany gdyż wtedy nie jest konieczna wizyta w ZUS żeby potwierdzić swoją tożsamość – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Taka „bezpieczna” ścieżka jest konieczna gdyż po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi) - wyjaśnia.

Profil zaufany także można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli ma się konto w np. banku, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajduje się na stronie profilu zaufanego), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany jest to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w Internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Profil zaufany jest tak zabezpieczony, aby nikt – poza jego właścicielem – nie mógł go użyć. Dzięki temu każda osoba, która ma profil zaufany i użyje go w usłudze internetowej podmiotu publicznego, jest wiarygodna.

- Od razu po założeniu konta na platformie PUE ZUS, bez wychodzenia z domu mamy możliwość podglądu np. swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT) lub jeśli zmienimy bank, do którego ma być przelewana emerytura lub adres zamieszkania - wtedy możemy przez Internet złożyć wniosek o zmianę danych, możemy zamówić zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami, umówić się na wizytę lub korespondować z ZUS – zachęca rzeczniczka.

Nie tylko przez Internet, czyli pomoc dla tych, co nie mają dostępu do sieci.