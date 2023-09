W walce z wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi kluczową rolę odgrywa efektywność energetyczna. W związku z tym przedsiębiorstwa, instytucje oraz obywatele mają obowiązek dążenia do osiągnięcia konkretnych celów związanych z oszczędzaniem energii. EnMS Polska staje na wysokości tych wyzwań, proponując innowacyjny program wsparcia finansowego. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie funduszy na realizację działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

Wykorzystaj możliwość oszczędzania przy jednoczesnej trosce o środowisko!

Program "Zwrot za piec" to ekologiczna inicjatywa, która dostarcza bezzwrotne wsparcie finansowe dla modernizacji systemów grzewczych, promując przy tym ekologię. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu jednorodzinnego, zarządcą budynku wielorodzinnego czy przedsiębiorcą, możesz czerpać korzyści z tego programu.

Dofinansowanie obejmuje różne formy modernizacji grzewczej, w tym głównie wymianę istniejącego systemu na pompę ciepła. Jednak dzięki współpracy z programem EnMS Polska, masz również szansę skorzystania z innych inicjatyw, takich jak przykładowo "Czyste Powietrze", co pozwoli zwiększyć całkowitą kwotę dostępnego dofinansowania dla twojej modernizacji systemu grzewczego.

Wysokość dofinansowania jest indywidualnie dostosowana do konkretnych czynników. Dla jednorodzinnych domów brane pod uwagę są rok budowy budynku oraz rodzaj nowego urządzenia grzewczego. W przypadku budynków mieszkalnych o bardziej zróżnicowanej strukturze, kwota wsparcia zależy od powierzchni ogrzewanej w budynku, typu nowego urządzenia grzewczego oraz roku budowy budynku.

Cały proces, od wypełnienia wniosku o dofinansowanie, aż po złożenie wniosku o płatność, jest nadzorowany przez Biuro Obsługi Klienta EnMS Polska. Wypłata przydzielonych środków następuje w ciągu 30 dni od ukończenia inwestycji i dostarczenia pełnej dokumentacji.

Dodatkowo, EnMS oferuje wszechstronne wsparcie, włączając w to pomoc w uzyskaniu dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze". To obejmuje audyt energetyczny budynku, asystę w procesie składania i rozliczania wniosków, a także możliwość uzyskania dodatkowego, nieodpłatnego wsparcia finansowego.

EnMS Polska funkcjonuje jako operator programu dofinansowań, wspierając podmioty zobowiązane do osiągnięcia wymaganych celów oszczędności energetycznych. Dzięki współpracy z czołowymi graczami na rynku energii i paliw, takimi jak Axpo, Fortum, Unimot, Solumus, Polski Gaz, Glob-Terminal czy MPGK Krosno, firma jest w stanie zapewnić wszechstronne wsparcie swoim beneficjentom.

W ciągu 2022 roku firma obsłużyła ponad 2000 beneficjentów, co przyczyniło się do zmniejszenia rocznego zużycia energii o ponad 800 TOE (ton oleju ekwiwalentnego) oraz generacji oszczędności na poziomie 3,4 miliona złotych. Obecny budżet na tego typu inicjatywy wynosi prawie 28 milionów złotych, co pozwala na istotne wsparcie beneficjentów, korzystających z bezzwrotnych dofinansowań.

Na co możesz liczyć?

1. Programy dofinansowań – w ramach tego programu otrzymasz bezzwrotną dopłatę na realizację twojego projektu oraz możliwość łączenia go z finansowaniem z innych źródeł, które EnMS pomoże dla ciebie znaleźć. To może obejmować inne programy dofinansowania, dotacje czy też ulgę termomodernizacyjną.

2. Pełne wsparcie EnMS – firma może kompleksowo zająć się twym przedsięwzięciem, począwszy od załatwiania wszelkich formalności, poprzez realizację prac aż po rozliczenie dotacji.

3. Nowa instalacja grzewcza może zmniejszyć twoje koszty energetyczne nawet o 50%.

4. Nowoczesny system ogrzewania – zapewnia stałe i ekonomiczne źródło ciepła, bez względu na sezon czy czas dnia.

5. Ochrona środowiska oraz zdrowie – pozbycie się starych pieców na paliwo stałe jest najlepszym sposobem na ograniczenie szkodliwego smogu, co wpływa korzystnie na środowisko i zdrowie.

6. Oszczędność czasu – ekologiczne ogrzewanie nie wymaga regularnego uzupełniania paliwa.

7. Wygoda – system ekologicznego ogrzewania eliminuje potrzebę codziennego rozpalania pieców, co przekłada się na wygodę użytkowania.

8. Bezpieczeństwo – nowoczesny system ogrzewania wyklucza ryzyko pożaru lub zaczadzenia.

9. Wypełnienie obowiązku wynikającego z tzw. „uchwały antysmogowej” – jest to bardzo ważne, ponieważ za niezlikwidowanie pozaklasowych pieców może skutkować nawet do 5 tys. zł. kary.

Czy chciałbyś skorzystać już teraz ze wsparcia finansowego na wymianę pieca?

Zadzwoń do EnMS Polska pod nr tel. 573 504 333 lub wyślij e-mail na adres dofinansowania@enms.pl. Możesz też wejść na stronę https://zwrotzapiec.pl/ i wypełnić formularz kontaktowy, a Biuro Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą!

Eksperci z EnMS Polska dokładnie omówią każdy aspekt i udzielą wszechstronnej pomocy w procesie składania wniosku oraz kompletnego przygotowania dokumentacji. Firma bezpłatnie przygotuje dla Ciebie podanie związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste Powietrze". Ponadto, masz możliwość skorzystania z dodatkowego, nieodpłatnego wsparcia finansowego, które może sięgać aż do 2 102 złotych. Nie zwlekaj – skontaktuj się z firmą już dzisiaj.

Oprac.: Adrian Morel