Mobilne zakładanie firmy i konta jednym wnioskiem

Z oferty mogą skorzystać klienci, którzy otworzą rachunek firmowy w PKO Banku Polskim z dostępem do serwisu iPKO. Za pomocą jednego wniosku w aplikacji mobilnej banku lub w jego serwisie WWW można zarejestrować nową firmę w CEIDG i jednocześnie otworzyć konto firmowe.

Następnie wystarczy zalogować się do serwisu iPKO i aktywować PowerB@nk na start. Dzięki temu świeżo upieczony przedsiębiorca otrzyma dostęp do darmowych usług internetowych od home.pl. W pakiecie znajduje się domena, hosting i kreator stron WWW za 0 zł na pierwszy rok. To komplet usług potrzebnych do tego, aby szybko stworzyć własną stronę internetową dla firmy.

PowerB@nk na start obejmuje także dostęp do porady księgowej online. Pierwsza godzina konsultacji jest bezpłatna, a koszt kolejnych to 59 zł/godzinę.

Dzięki pakietowi wszystkie formalności związane z założeniem firmy i konta, a także z rozpoczęciem działania własnej strony internetowej, można załatwić zdalnie. Oprócz oszczędności czasu nowy przedsiębiorca zyskuje także usługi, za które w innym przypadku musiałby zapłacić.

Tworzenie strony internetowej dla firmy – darmowe narzędzia

Rozpoczęciu własnej działalności często towarzyszą obawy związane z przetrwaniem początkowego okresu. Wiele rzeczy to nowości. Należą do nich podatki, koszty prowadzenia firmy, zdobywanie klientów czy marketing.

Wśród spraw, o które musi zadbać posiadacz nowej firmy, jest także obecność biznesu w internecie. Bez własnej strony w sieci utrzymanie się na plusie może być w wielu przypadkach po prostu niemożliwe.

Podstawowymi usługami, które pozwalają szybko stworzyć stronę internetową lub sklep online, są domena, hosting i kreator stron WWW oraz – dodatkowo – certyfikat SSL zabezpieczający dane płatnicze i osobowe wpisywane w fomularzach witryny WWW. Wszystkie znajdują się w pakiecie PowerB@nk na start, a ich dostawcą jest renomowana firma home.pl.

Domena internetowa to z reguły element, od którego powinno się zacząć własny biznes w sieci. Czym jest? To jednocześnie adres internetowy strony WWW, ale także końcówka profesjonalnego adresu poczty e-mail, występująca po znaku @. Najpopularniejszą końcówką w Polsce jest .pl. To, co znajdzie się przed .pl, w połączeniu z końcówką, stanowi unikalną domenę należącą do pojedynczego użytkownika.

Hosting najłatwiej porównać do dysku, na którym umieszcza się pliki i dane strony WWW lub e-sklepu. Wraz z hostingiem od home.pl w pakiecie PowerB@nk na start przedsiębiorca otrzyma też profesjonalną pocztę e-mail, do której może podłączyć posiadaną domenę. Prowadzenie komunikacji z wykorzystaniem poczty e-mail we własnej domenie to jedyny sposób, aby w internetowym świecie być postrzeganym jako profesjonalista.

Kreator stron WWW to z kolei narzędzie, które w wielu przypadkach z powodzeniem może zastąpić hosting. Jego główną zaletą jest to, że nie wymaga od użytkownika dogłębnej wiedzy o tworzeniu stron internetowych. W zamian za to pozwala stworzyć własną stronę w nowoczesnym szablonie z gotowych modułów. Już w 1 godzinę dzięki kreatorowi wybierzesz szatę graficzną, umieścisz na stronie sekcje, podłączysz domenę i opublikujesz stronę. To narzędzie pozwalające oszczędzać czas i edytować informacje w witrynie samodzielnie w dowolnym momencie. Twórcy kreatora stron w home.pl zadbali o to, żeby obsługiwał on moduły zdjęciowe, odnośniki do mediów społecznościowych oraz umożliwiał publikację filmów w witrynie.

Dzięki usługom internetowym w pakiecie PowerB@nk na start nowo założona firma może zaistnieć w sieci z dnia na dzień. Narzędzia od home.pl są sprawdzone przez setki tysięcy klientów, głównie z sektora MŚP. Dzięki darmowym usługom do tworzenia strony internetowej rozpoczęcie działalności w sieci jest o wiele prostsze. W home.pl wiemy, że każde ułatwienie podczas startu z własnym biznesem jest na wagę złota – podkreśla Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) home.pl.

Jak założyć firmę i skorzystać z promocji PowerB@nk na start – krok po kroku