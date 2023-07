Dynamiczny rozwój rynku wyrobów nikotynowych spowodował, że do sprzedaży trafiły nowe kategorie używek, które oferują palaczom dostęp do nikotyny w innej formie niż tradycyjne papierosy. Polscy nabywcy wyrobów tytoniowych sięgają coraz częściej po alternatywne wobec papierosów produkty, m.in. tytoń do podgrzewania, papierosy elektroniczne i saszetki nikotynowe.

Propozycje zmian w akcyzie

Ten trend nie umknął uwadze fiskusa. Powołany przez ministerstwo zespół przedstawił właśnie propozycje zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które uregulowałyby rynek substytutów, w tym woreczków nikotynowych.

