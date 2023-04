Pomijając wszystkie drobne kłamstwa i manipulacje, to NIGDY! ani jednego dnia roku 2023 ani kolejnego nie będzie żadnego +podatku od zbiórek+. Po 1 lipca będą za to wyższe kwoty wolne dla pierwszej grupy (36 tys. zł) i drugiej grupy (27 tys. zł), a docelowo całkowita zmiana archaicznej i wadliwej ustawy z 1983 r. - napisał na Twitterze wiceminister.

Reklama

Chodzi o ustawę deregulacyjną, która wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. podnosi próg przychodowy dla tzw. działalności nieewidencjonowanej czy modyfikuje zasady uzyskiwania pozwolenia na broń.

Reklama

Ustawa podnosi także kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn, ale także wprowadza limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób. Przewidziano, że zwolnione będzie z podatku od spadków i darowizn nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat kwotę 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od kilku osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej. Z kolei w przypadku nabywcy zaliczonego do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie własności rzeczy i praw majątkowych o wartości 27 090 zł od jednej osoby oraz 81 270 zł w przypadku nabycia od kilku osób. Jeśli nabywca jest zaliczony do III grupy podatkowej, wtedy limity wyniosą 18 060 zł od jednej osoby oraz 54 180 zł od wielu osób. Okresy 5-letnie, które brane są pod uwagę, liczone będą od 1 lipca 2023 r.

Ustawa wprowadza także zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego, według której decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Ustawa zmienia również Kodeks postępowania cywilnego, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Kodeks wykroczeń.

Wprowadzenie limitów dla darowizn otrzymanych od wielu osób media określiły mianem "podatku od zrzutek". Na początku lutego premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie pozwoli, "żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na kwestie zbierania środków na cele charytatywne i tego typu inicjatywy". Poinformował, że wydał dyspozycję Ministerstwu Finansów, żeby niezwłocznie uściślić te kwestie. Zmiany, dzięki którym nie byłoby "podatku od zrzutek", zaproponowano podczas prac w Sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej tzw. pakiet Slim VAT 3.

Reklama

Ustawa deregulacyjna trafi teraz na biurko prezydenta. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, natomiast zapisy dotyczące "podatku od zrzutek" - 1 lipca 2023 roku.

autorka: Ewa Wesołowska