Jako wolnorynkowa część opozycji trudno byśmy nie poparli obniżki podatków – mówi Jarosław Gowin, szef Porozumienia. Podobny dylemat będzie miała reszta opozycji. Jej politycy sądzą, że PiS szykuje się na wybory, być może nawet przedterminowe. Nie ma żadnej wiarygodności rząd, który w poniedziałek mówi, że musimy zmienić konstytucję, by finansować armię, a w czwartek, że ma pieniądze na obniżkę podatku dochodowego o 5 pkt proc. A to są te same pieniądze. To przedwyborczy desperacki ruch, który miałby ratować wizerunek Morawieckiego i pozwolić na ucieczkę do przodu, ale z przodu jest już tylko mur - mówz KO.