Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Zmiany podatkowe i wątpliwości Porozumienia

Zaproponowane zmiany podatkowe budzą jednak wątpliwości Porozumienia Jarosława Gowina. W minionym tygodniu doszło do spotkania premiera Matusza Morawieckiego z wicepremierem Gowinem, aby przedyskutować te wątpliwości.

Rzecznik rządu w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce wskazał, że rozmowy z Porozumieniem trwają. Musimy poszukać jakiegoś kompromisu w tym zakresie. Jednocześnie takiego kompromisu, który nie będzie powodował znaczącego wzrostu wydatków w tym obszarze. Każda ulga, każde dodatkowe ruchy jeśli chodzi o obniżanie podatków kosztuje konkretne, kolejne miliardy złotych - zaznaczył.

Z drugiej strony - dodał - rząd chce zabezpieczyć większe nakłady na służbę zdrowia i do tego potrzebna jest korekta, jeśli chodzi o składkę zdrowotną. Tutaj musimy się spotkać gdzieś po środku. Na pewno nie będzie tak, że nie zmodyfikujemy części systemu, bo wtedy ta reforma będzie po prostu fikcją - zaznaczył Müller.

"Polski Ład niezbędny"

Pytany czy jest to kwestia, która może zaważyć na dalszym trwaniu Zjednoczonej Prawicy zauważył, że Polski Ład jest niezbędnym elementem by Zjednoczona Prawica mogła reformować dalej państwo.

Po to jesteśmy w rządzie, po to jest Zjednoczona Prawica, aby te reformy były wprowadzane. Więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wprowadzić kilku kluczowych reform, to faktycznie trzeba się zastanowić, czy to jest sens w takiej formule trwać - podkreślił rzecznik rządu. Wyraził jednocześnie przekonanie, że zostaną znalezione rozwiązania, które zadowolą również Porozumienie.

Müller poinformował też, że rozmowy z Porozumieniem ws. zmian podatkowych powinny się w tym tygodniu zakończyć.

W tym tygodniu chcemy te rozmowy zakończyć i zaprezentować do konsultacji społecznych projekt ustawy podatkowej. Kompleksowy, zawierający zarówno podwyższenie kwoty wolnej, podwyższenie drugiego progu podatkowego, reformę składek zdrowotnych, czyli cały pakiet finansowy, który jest przedstawiony w Polskim Ładzie - oświadczył rzecznik rządu. Zdaniem Müllera jeśli ten plan się powiedzie, to projekt mógłby trafić do Sejmu na przełomie sierpnia i września.