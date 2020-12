Obniżona do wysokości 0 proc. stawka podatku dotyczyć będzie dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu. "Wejście w życie niniejszego rozporządzenia umożliwi stosowanie stawki VAT 0 proc. przez podmioty dokonujące dostaw testów i szczepionek m.in. do placówek opieki medycznej wykonujących testy i podających szczepionki (producenci i dystrybutorzy testów i szczepionek)” - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Zniżka obowiązuje do końca 2022

Dodano, że możliwość zakupu przez podmioty testów wykrywających obecność wirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19 i ewentualnie szczepionek przeciwko COVID-19 nieobciążonych podatkiem VAT (ze stawką 0 proc.) wpłynie na koszty opieki medycznej w tym obszarze, przyczyniając się tym samym do zwiększenia jej dostępności dla obywateli.

Rozwiązanie to ma być stosowane do 31 grudnia 2022 roku.(