Ministerstwo Finansów zamieściło na Twitterze resortu krótki film, w którym minister finansów Teresa Czerwińska namawia podatników, by przekazywali 1 proc. podatku na Organizacjom Pożytku Publicznego.

Zachęcam wszystkich do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Zachęcam jako minister finansów, ale też jako osoba, która co roku przekazuje ten jeden procent na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Pomóżmy! To praktycznie nic nie kosztuje, niewiele wymaga od nas czasu i zaangażowania, a może pomóc - mówi minister. Przekażmy jeden procent podatku!"- zaapelowała.

Jak informuje rzecznik prasowy MF Paweł Jurek, w wykazie OPP jest 8980 organizacji. Każdej z nich można przekazać 1 proc. swojego podatku - tłumaczy Jurek. Radzi, by skorzystać z usługi Twój e-PIT, za pomocą której przekazanie 1 proc. jest prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy wybrać OPP z listy. Zajmuje to dosłownie chwilę - wyjaśnia rzecznik.

MF podkreśla, że korzystając z usługi Twój e-PIT można w prosty i szybki sposób uzupełnić także ulgi i odliczenia, z których chce się skorzystać. Oprócz ulgi na dzieci mogą to być, np. odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, ulga na internet czy wpłaty na IKZE.

Zgodnie z danymi resortu finansów, w rozliczeniu za 2017 r. 14,1 mln podatników przekazało 1 proc. podatku, a kwota udzielonego w ten sposób wsparcia wyniosła 761,3 mln zł. Rok wcześniej 13,6 mln podatników przekazało 660,2 mln zł ramach 1 proc. podatku dla organizacji charytatywnych. Natomiast w rozliczeniu za 2015 r., na przekazanie 1 proc. podatku zdecydowało się 13,2 mln osób, a łączna kwota 1 proc. podatku wyniosła 617,5 mln zł.