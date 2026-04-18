Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?

ZUS wysłał seniorom PIT-y. Kto je dostał?

ZUS przekazał formularze osobom, które w 2025 roku, choć raz pobierały świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Wśród nich znalazły się m.in. emerytury i renty, zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Do seniorów trafiły głównie trzy dokumenty PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11. I to właśnie od tego, który formularz został dostarczony, zależy, czy trzeba składać zeznanie podatkowe.

PIT-40A - nic nie musisz robić

Najprostsza sytuacja dotyczy osób, które otrzymały PIT-40A. W tym przypadku rozliczenie zostało wykonane automatycznie przez ZUS lub KRUS. Nie trzeba składać żadnego zeznania podatkowego, ponieważ urząd skarbowy uznaje to rozliczenie za ostateczne. Jeśli jednak wyszła niedopłata podatku, ZUS potrąci ją automatycznie ze świadczenia, najczęściej z kwietniowej wypłaty emerytury.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

PIT-11A i PIT-11 - kto dostał i co zrobić?

PIT-11A dostały osoby, które pobierały świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

PIT-11A otrzymują także osoby, które:

nie pobrały świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie były świadczeniobiorcami ZUS,

miały nadpłatę podatku,

złożyły w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyły wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

PIT 11 otrzymały przede wszystkim osoby, które:

pobierały świadczenie należne po osobie zmarłej,

miały potrącane alimenty ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu,

otrzymywały należności na zaspokojenie potrzeb rodziny lub rozdzielności majątkowej.

W przypadku tych PIT-ów możliwe są dwie opcje. Można zeznanie złożyć samodzielnie albo nic nie robić i poczekać do 30 kwietnia. Jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 rok wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

ZUS przypomina, że w przypadku tych PIT-ów, można skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, ale trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36.

To oznacza, że w tych przypadkach rozliczenie podatku nie odbywa się automatycznie. Taki dokument warto sprawdzić i w razie potrzeby wykorzystać przy składaniu własnego zeznania podatkowego.

Zwrot podatku. Kiedy pieniądze trafią na konto?

Zwrot podatku następuje w ciągu 45 dni od złożenia zeznania, albo od 30 kwietnia, jeżeli rozliczenie zostało zaakceptowane automatyczne. Kto rozliczy się samodzielnie w kwietniu dostanie pieniądze w maju. Kto poczeka do 30 kwietnia, aż urząd skarbowy zaakceptuje PIT, dostanie pieniądze na konto z końcem maja lub w czerwcu.

Coraz więcej seniorów rozlicza PIT

Z najnowszych danych wynika, że seniorzy coraz chętniej korzystają z rozliczeń elektronicznych. Już ponad trzy czwarte osób w wieku 50+ deklaruje, że składa PIT przez internet.