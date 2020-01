Idea Bank

TAK

Wszystkie osoby, które korzystają z Idea Cloud, mogą skorzystać z weryfikacji rachunków z białej listy, pod warunkiem że założą bezpłatny profil w Chmurze Faktur. Rachunek jest weryfikowany automatycznie przez system podczas wystawiania faktur oraz dodawania faktur otrzymanych od kontrahenta, a także przy dodawaniu płatności do faktur otrzymanych (wydatków). Funkcjonalność dotyczy pojedynczych faktur. Dodając fakturę, można do niej dodać kilka płatności. Każda z płatności jest osobno weryfikowana. Bank planuje wdrożenie usługi w Chmurze Faktur przy przejściu do płatności Idea Cloud.Usługa jest bezpłatna.

TAK Użytkownik Chmury Faktur, wchodząc do dokumentu, widzi informację o dacie i godzinie weryfikacji (oznaczenia za pomocą odpowiednich ikon).