- Dobra edukacja to taka edukacja, która przygotuje młodego człowieka od początku jego ścieżki, do życia. Po prostu. Do tego, żeby mógł być samodzielny, by mógł znaleźć sobie pracę, która będzie odpowiadała jego potencjałowi, która będzie dla niego przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. To oznacza dobra szkoła - mówiła. Jak stwierdziła, "sam budynek to tylko trzon". - Miałam okazję bywać w różnych szkołach w różnych krajach Unii Europejskiej. Z dużym zdziwieniem zauważyłam, że te szkoły nie przywiązują aż takiej uwagi do świeżej elewacji, natomiast są bardzo przyjaznym miejscem, takim, w którym młody człowiek czuje się akceptowany.

