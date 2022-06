Spółka zmieniła się radykalnie w porównaiu do tego, co było pred naszym przyjściem do zarządu. Po raz pierwsz w dwudziestoletniej historii spółki mamy podpisane wieloletnie umowy na pełnienie usług przewozowych w praktycznie każdym województwie - mówi na Forum Wizja Rozwoju Artur Martyniuk, prezez Polregio. Jego zdaniem, to poprawiło postrzeganie spółki przez instytucje finansowe oraz sprawiło, że firma stała się dla pracowników stabilnym miejscem pracy.

