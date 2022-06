"Dekoracje historyczne się zmieniają: czym innym oczywiście był dwór petersburski, a czym innym jest Bruksela. Niemniej jednak pewne zjawiska pozostały te same. To znaczy uciekanie się do pomocy zewnętrznej po to, by załatwiać swój interes wewnętrzny" – powiedział w TVP Info historyk prof. Wojciech Roszkowski.

Jego zdaniem działania polskiej opozycji w Parlamencie Europejskim na przestrzeni ostatnich lat wyczerpują znamiona pojęcia Targowicy. Reklama