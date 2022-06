Ursula von der Leyen w czwartek przyjechała do Warszawy, informując, że Komisja Europejska dała zielone światło dla polskiego KPO. Kiedy środki popłyną do naszego kraju? Tego nie wiadomo, bo szefowa KE przedstawiła warunki, po spełnieniu których do Polski trafią fundusze.

To kuriozum - skomentował w programie „Minęła 20” na antenie TVP Info eurodeputowany PiS Ryszard Legutko. Reklama