- Jeśli spojrzymy na potrzeby inwestorów, one nie sprowadzają się wyłącznie do pozyskania i uzbrojenia terenów inwestycyjnych. Potrzeby inwestorów są szerokie i wieloaspektowe. Jeden inwestor potrzebuje dostępu do terenów inwestycyjnych, a inny oczekuje dostępu do terenów rekreacyjnych - mówi podczas kongresu Perła Samorządu 2022 Dionizy Smoleń, dyrektor PWC Polska, odpowiedzialny za sektor publiczny.

- Bardzo ważne jest to, żeby każdy samorząd odpowiedział sobie na pytanie w czym lokuje swoją specjalizację - mówił w odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie samorządy powinny szukać i ściągać inwestorów. - Bardzo wiele samorządów skutecznie pozyskuje inwestorów i to jest godne pochwały, zresztą nagradzamy samorządy aktywne pod względem wspierania gospodarczego. Ale nie każdy samorząd musi mieć wszelkie predyspozycje, by ściągać inwestorów. Jeden samorząd może wspaniale ściągać inwestorów, a inny może skoncentrować się na atrakcyjności turystycznej, z kolei inny samorząd może mieć zupełnie inną rolę - zauważył Dionizy Smoleń. Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję