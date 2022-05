Z problemami jednak trzeba sobie radzić. Jest niesamowity problem z finansami publicznymi i tego nie ma co ukrywać. A przede wszystkim nie ma dialogu między rządem a samorządem. Próbowano w ten samorząd na początku uderzyć. Na przykład kadencyjnością samorządowych włodarzy. Uważam, że jedynie dwie kadencje to jest błąd. Po to poszliśmy w kierunku wyborów bezpośrednich, żeby to wyborcy weryfikowali, czy dany włodarz im odpowiada, czy nie - uważa wójt gminy Iława.

Zapraszamy do obejrzenia całej rozmowy.