Kto jest największą siłą prorosyjską w UE? To Socjaliści i Europejska Partia Ludowa. To nie Marine Le Pen załatwiła nam Nord Stream, tylko - podobno przyjazna Polsce - Angela Merkel - komentuje europoseł PiS prof. Ryszard Legutko. Gość "#Jedziemy" w TVP Info komentował także dążenia nowej niemieckiej koalicji do federalizacji UE.

Reklama