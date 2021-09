Próbujemy zachęcić i zmotywować mieszkańców do tego, żeby wymienić "kopciucha". By zadbać o to, żebyśmy wszyscy oddychali czystszym powietrzem - dodał Mirowski.

Jeśli chodzi po program "Czyste Powietrze", to nie tylko możemy wymienić "kopciucha", ale także przeprowadzić termomodernizację domu, czyli mówiąc potocznie, docieplić dom. A to przełoży się na nasz budżet domowy - powiedział wiceprezes.

Czy jest zróżnicowane regionalne? Czy są miejsca, gdzie program "Czyste Powietrze" działa lepiej?

Na pewno nie możemy naszego kraju przyrównać do jednego modelu, bo rodzaj zabudowy jest różny, Przypomnę, że program "Czyste Powietrze" jest skierowany do zabudowy jednorodzinnej i można z niego skorzystać do wysokości 100 tys. zł. Na pewno takim regionem, który inwestuje w tego typu zagadnienia jest Małopolska - powiedział Mirowski.

Zapraszamy do obejrzenia całego wywiadu.