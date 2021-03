W czasie pandemii opustoszały restauracje i biura, część sklepów jest czasowo zamykanych lub mają ograniczenia, co do liczby klientów. Dla wielu firm czynsz najmu i inne opłaty związane z lokalem są ciężarem trudnym lub niemożliwym do udźwignięcia, a sam lokal jest zbędny lub wykorzystywany jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Bywa, że jedynym ratunkiem jest doprowadzenie do ustania stosunku najmu lub istotnej zmiany jego warunków.

O wskazówki, co do możliwości rozwiązania umowy najmu albo zmniejszenia czynszu poprosiliśmy adwokata Tomasza Romanowskiego. W wirtualnym studiu Dziennika Gazety Prawnej spytaliśmy o następujące zagadnienia: - rozwiązania umów najmu na czas określony i nieokreślony, - możliwości zmiany wysokości czynszu, - szczególnych rozwiązań prawnych przewidzianych przez specustawy covidowe, - negocjacji warunków umowy i drogi sądowej, - skorzystania z klauzuli rebus sic stantibus, z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków wynikającą z pandemii, - elementów na które należy zwrócić uwagę konstruując umowę najmu na przyszłość.