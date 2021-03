Boom w Chinach na kawiarnie ze zwierzętami. Tak właściciele wabią klientów [ZDJĘCIA]

1 Kawiarnie, w których można bawić się z psami i kotami, to już klasyka w dużych chińskich miastach. Do tego stopnia, że ​​niektóre zakłady zdecydowały się pójść dalej i wprowadzić inne, znacznie mniej powszechne zwierzęta, takie jak kaczki, szopy, a nawet alpaki. We wschodnim Szanghaju coraz więcej kawiarni próbuje przyciągnąć klientów zwierzętami, które do tej pory można było zobaczyć tylko w ogrodach zoologicznych.