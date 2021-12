Reklama

Pegasus jest systemem stworzonym przez byłych oficerów izraelskiego Mosadu.

Obecnie to jeden z najlepszych i najbardziej zaawansowanych systemów na świecie. Obsługujący go ludzie są w stanie włamać się na dowolny smartfon, w dowolnej sieci i z dowolnymi zabezpieczeniami. Już po kilku sekundach można pobrać dowolne dane z telefonu. System czyta SMS-y, maile, może nas podsłuchiwać przez mikrofon czy kamerę. Do tego, gdy program rozpozna, że zaczynamy szukać śladów jego obecności natychmiast sam się usuwa z naszego urządzenia. Część ekspertów ostrzega też, że skoro system powstał poza Polską, to dane, które uzyska CBA mogą trafić w ręce zagranicznych służb.

Najczęstszą przyczyną zainfekowania urządzenia jest wejście w link przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Otwieramy link i program paruje nas z systemem, które infekuje urządzenie. Drugim sposobem na zainfekowanie urządzenia to wyświetlanie treści na komunikatorach internetowych. Trzeci sposób wykorzystuje połączenie telefoniczne, Po zainfekowaniu urządzenia Pegasus ma dostęp do naszej lokalizacji, zapisanych haseł, i może podsłuchiwać nasze rozmowy.

Pegasus - Oprogramowanie szpiegujące

Na podstawie skanowania internetu i analiz okazało się, że system Pegasus jest aktywny w Polsce - mówi John Scott-Railton z CitizenLab. Badacze z Toronto są pewni, że Polska posiada swojego operatora Pegasusa, więc że używa go któraś z polskich służb. Tłumaczy, że świadczy o tym m.in to, że operator Pegasusa miał domenę ".pl", a więc polską domenę. I jak mówi: ostatecznie analiza wykazała, że cała infrastruktura systemu Pegasus jest powiązana z Polską.