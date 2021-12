Polityk zaznacza: Po to mamy tajemnicę medyczną i jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, żebyśmy zajmowali się sprawami publicznymi, a nie prywatnymi. Beatę Lubecka pytała jednego z liderów Konfederacji i o to, czy politycy jego partii są zaszczepieni przeciwko COVID-19, Bosak odpowiedział, że „każdy podjął decyzję we własnym zakresie i jedni się zaszczepili, a inni nie”. Jego zdaniem to nie powinno mieć istotnego znaczenia.

Żyjemy w czasach, gdzie odpowiedzialność za słowo upada, ludzie plotą, co im ślina na język przyniesie, skaczą sobie do oczu, naskakują na siebie, powtarzają nieprawdziwe rzeczy, obrażają się i w taki sposób próbują budować swoją pozycję w życiu publicznym – stwierdził Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak inwigilowany?

Myślę, że ja i moi znajomi byliśmy sprawdzani wielokrotnie. Nieprzyjemna sytuacja. Skandaliczna, jeśli było to nielegalne – Bosak komentuje sprawę Romana Giertycha i prokurator Ewy Wrzosek, którzy byli szpiegowani przez służby specjalne za pomocą programu „Pegasus”. Plotka, którą mamy jako politycy jest taka, że już kilka lat temu CBA nabyło prawa do używania tej aplikacji - dodaje polityk Konfederacji.

Ani ja, ani nikt z Konfederacji nie popieramy używania służb specjalnych w celach politycznych. Bosak stwierdza, „jeśli doszło do sytuacji, że niewygodna pani prokurator prowadzi postępowanie niewygodne dla władzy i z tego powodu służby ją inwigilowały, to osoby odpowiedzialne za służby powinny zostać zdymisjonowane”.