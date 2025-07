Senat USA przegłosował we wtorek projekt One Big Beautiful Bill Act ("jednej wielkiej pięknej ustawy"), łączący obiecane przez Donalda Trumpa cięcia podatków z cięciami wydatków socjalnych i zwiększeniem wydatków na deportacje migrantów. Projekt, który ma powiększyć amerykański dług o niemal 4 bln dolarów, trafi teraz do Izby Reprezentantów.