Jak co roku parlamentarzyści muszą do końca kwietnia złożyć w Sejmie oświadczenie majątkowe. Po zatwierdzeniu są one publikowane przez oficjalną stronę izby niższej. Najnowsze dokumenty prezentują stan posiadania polityków na koniec 2024 roku. Przyjrzeliśmy się najnowszemu oświadczeniu majątkowemu Ryszarda Terleckiego. Uwagę zwraca wysokość emerytury posła PiS.

Taki majątek ma Ryszard Terlecki. Kwota, którą ma na koncie, robi wrażenie

Ryszard Terlecki w swoim najnowszym oświadczeniu majątkowym wykazał, że na koncie zgromadził pokaźne zapasy gotówki. Poseł PiS zgromadził 560 561 zł i 1800 euro. W porównaniu z 2023 rokiem stan konta Terleckiego wzrósł o ponad 60 tys. zł.

Do przewodniczącego PiS należy także mieszkanie o powierzchni 37,3 m2, którego wartość wynosi około 400 tys. zł.

Emerytalny krezus. Taką kwotę Ryszard Terlecki otrzymuje z ZUS co miesiąc

Ryszard Terlecki ujawnił również wysokość swojej emerytury. Z ZUS otrzymał w 2024 roku ponad 125 tys. zł, co daje prawie 10,5 tys. zł miesięcznie.

Poseł PiS w oświadczeniu majątkowym podał, że w 2024 roku dostał 36 tys. zł nieopodatkowanej diety parlamentarnej. Dochód osiągnął również z Rady Ochrony Pracy – ponad 61 tys. zł.

W oświadczeniu majątkowym Ryszarda Terleckiego uwagą przyciąga także kwota ponad 126 tys. zł z tytułu wynagrodzenia. Polityk wskazał, że nie ma kredytów ani innych pieniężnych zobowiązań.