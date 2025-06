Podczas spotkania Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, rząd poinformował, że planowane na lipiec 2025 r. podwyżki najniższych wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia będą realizowane zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji związkowych oraz pracodawców.

Zarząd OZPSP w przyjętym we wtorek stanowisku, przekazanym minister zdrowia Izabeli Leszczynie, podkreślił, że chce zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację, w której znalazły się szpitale powiatowe. OZPSP domaga się pilnego zapewnienia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów podwyżek oraz na dalszą realizację programu "Dobry posiłek". OZPSP zaznaczył, że ustawa regulująca wzrost wynagrodzeń została uchwalona niemal jednogłośnie przez Sejm i Senat, jednak do dziś nie wskazano źródła finansowania tych zmian.

To już kolejna grupa, która szykuje się do strajku. Protestem grożą także nauczyciele, którzy domagają m.in. się 10 proc. podwyżki i jasnych zasad wypłaty za godziny ponadliczbowe.

Koszt podwyżek w ochronie zdrowia

Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podkreślił w rozmowie z PAP, że wynagrodzenia, w tym kontrakty, pochłaniają większość pieniędzy szpitali: średnio 75 do 80 procent wszystkich pieniędzy, które szpital dostaje. Dodał, że podwyżka wynagrodzeń 1 lipca ma wynieść 14 proc., a szpitale dostaną na to 6-7 proc. Według przedstawionych w maju szacunków Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) koszt najbliższych podwyżek pracowników ochrony zdrowia na etatach wyniesie 9,1 mld zł w skali roku.

Ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia?

Pracownicy służby ochrony zdrowia mają pensje powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Ponieważ obecnie jest ono wyższe, zwiększy się także minimalne wynagrodzenie w tym sektorze. Od 1 lipca wyniesie ono 8345,35 zł, co oznacza podwyżkę o 1046,76 zł brutto.

To jednak chyba ostatnie tak duże podwyżki w ochronie zdrowia. Rząd chce zahamować to tempo. Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia stwierdziła, że "państwa polskiego nie stać na to, aby jedna z grup zawodowych miała zagwarantowane stałe podwyżki".Rozwój społeczno-gospodarczy zależy od pracy nie tylko lekarzy, ale i nauczycieli, policjantów, wojskowych, drogowców, informatyków i naukowców, a tylko przedstawicielom pierwszej grupy zagwarantowaliśmy prawnie rewaloryzację, dzięki której w ostatnich dwóch latach ich wynagrodzenia zwiększyły się o kilkadziesiąt procent – stwierdziła w wypowiedzi dla "Menedżera Zdrowia".

Podwyżki dla lekarzy i dentystów

Zgodnie z informacją GUS z 11 lutego 2025 r., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. To kwota bazowa, od której zależą płace w branży medycznej od 1 lipca 2025 roku. Wzrosła ona o 1026,24 zł, czyli o 14,34 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Szacuje się, że w ochronie zdrowia w Polsce pracuje ok. 700 tys. osob.

lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją , ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. Wzrost o 1488,04 zł

, ze współczynnikiem pracy 1,45 - 11 863,49 zł. lekarz albo lekarz dentysta bez specjalizacji, ze współczynnikiem pracy 1,19 - 9736,25 zł. Wzrost o 1221,23 zł

stażysta, ze współczynnikiem pracy 0,95 - 7772,63 zł. Wzrost o 974,92 zł

Podwyżki dla farmaceutów i psychologów

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny , inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. Wzrost o 1323,85 zł

, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 1,29 - 10 554,42 zł. pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją, ze współczynnikiem pracy 1,02 - 8345,35 zł. Wzrost o 1046,76 zł,

fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie ma tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, ze współczynnikiem pracy 0,94 - 7690,82 zł. Wzrost o 964,67 zł.

Podwyżki dla pracowników medycznych