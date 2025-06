Sławomir Mentzen, doktor ekonomii i z zawodu doradca podatkowy, ujawnił swój majątek o oświadczeniu, które co roku muszą składać m.in. posłowie. W zasobach pieniężnych były kandydat na prezydenta wpisał:

738 tysięcy złotych,

15 tysięcy euro,

1,5 tys. dolarów amerykańskich,

165 funtów brytyjskich,

33,7 bitcoinów o wartości niemal 13 mln zł (ich wartość w 2023 roku wynosiła 4,9 mln zł),

45 tys. V-dolców o wartości 1,6 tys. zł.

Sławomir Mentzen dwa lata temu miał bitcoiny warte nieco ponad 5 mln zł. Po roku ich liczba nie zmieniła się, a wartość wzrosła ponad dwukrotnie, do blisko 13 mln zł. Wśród posiadanych papierów wartościowych lider Konfederacji wymienił akcje Mirbudu (o wartości ponad 89 tys. zł), Figene Capital (warte blisko 500 zł) oraz Pure Biologics (ok. 25 tys. zł).

Mentzen ujawnił także informacje o zasobach pieniężnych Fundacji Rodziny Mentzenów. To środki w wysokości ponad 6 mln 700 tys. zł, a także akcje spółek Mex Polska o wartości 37,4 tys. zł i Mentzen S.A. o wartości ponad 24 mln 745 tys. zł.

Nieruchomości Mentzena

Jak wynika z oświadczenia Mentzen także współwłaścicielem kilku nieruchomości. W oświadczeniu majątkowym wymienione zostały: dom o powierzchni 370 m2 o szacowanej wartości 3,5 mln zł, mieszkanie o powierzchni 107 m2 o wartości 750 tys. zł oraz nieruchomość gruntową o powierzchni 1 500 m2 i wartości 2,3 mln zł.

Dochody Mentzena

Sławomir Mentzen ma również dochody z wielu źródeł. Dieta parlamentarna to tylko ułamek tych pieniędzy. Polityk wymienił w oświadczeniu majątkowym:

świadczenie z Fundacji Rodzinnej Mentzen - 3 mln zł,

uczestnictwo w spółce Mentzen Legal sp. komandytowa - 200 tys. zł,

zaliczka na poczet dywidendy z tytułu udziałów w Kancelarii Mentezen sp. o .o. - ponad 72,1 tys. zł,

prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach firmy Sławomir Mentzen - ponad 470 tys. zł,

wynagrodzenie dla prezesa zarządu spółki Mentzen SA - 19,5 tys. zł oraz prezesa zarządu Kancelarii Mentzen sp. z o.o. - 19,5 tys. zł,

dochód z praw autorskich - ponad 2,3 tys. zł,

dieta parlamentarna - ponad 9 tys. zł.

Auta Mentzena

W pozycji dotyczącej mienia ruchomego wpisał m.in.: torebkę za 17 tys. zł, zabudowę kuchenną za 120 tys. zł i stół za 12 tys. zł. Mentzen korzysta z dwóch aut. To mercedes coupe klasy E z roku 2022 wart 300 tys. zł oraz volvo XC 900 z 2022 roku o wartości 340 tys. zł.

W części oświadczenia majątkowego poświęconej zobowiązaniom znalazły się informacje o kredycie hipotecznym w PKO BP, gdzie do spłacenia pozostało 311 tys. Do tego dochodzi prywatna pożyczka z Fundacji Rodzinnej Mentzen w wysokości 400 tys. zł. Łącznie wartość majątku może wynosić ok. 50 mln zł, z czego 14 mln zł to gotówka i instrumenty finansowe.