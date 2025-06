Zasady i terminy wypłat świadczenia 800 plus w okresie 2025/2026 oraz konsekwencje opóźnień

Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla programu 800 plus, który potrwa od 1 czerwca 2025 roku do 31 maja 2026 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) realizuje wypłaty w dziesięciu stałych terminach każdego miesiąca. Jednak, nie wszyscy beneficjenci otrzymają świadczenie w czerwcu. Osoby, które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie, muszą liczyć się z przerwą w wypłatach i otrzymają pieniądze w formie wyrównania w późniejszym okresie.

Reklama

Terminy składania wniosków o 800 plus a ciągłość wypłat

Aby zagwarantować sobie nieprzerwaną wypłatę świadczenia 800 plus od czerwca, rodzice i opiekunowie musieli złożyć wniosek na nowy okres w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2025 roku. Możliwość składania wniosków została uruchomiona przez ZUS już 1 lutego 2025 roku. Opóźnienie w złożeniu dokumentów ma bezpośrednie przełożenie na termin otrzymania środków:

Wniosek złożony w maju 2025: Osoby te nie otrzymają pieniędzy w czerwcu. ZUS wypłaci im świadczenie dopiero w lipcu, przelewając łącznie 1600 zł – standardowe 800 zł za lipiec oraz 800 zł wyrównania za czerwiec.

Wniosek złożony w czerwcu 2025: W tym przypadku przerwa w wypłatach będzie dwumiesięczna. Pierwszy przelew z ZUS nadejdzie dopiero w sierpniu i będzie wynosił 2400 zł – standardowe 800 zł za sierpień oraz 1600 zł wyrównania za czerwiec i lipiec.

Reklama

Warunki przyznawania świadczenia 800 plus i nowe zasady w 2025 roku

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów osiąganych przez rodziców czy ich statusu zatrudnienia. W nowym okresie świadczeniowym 2025/2026 wprowadzono jednak kluczowy warunek, który wcześniej nie był tak rygorystycznie egzekwowany: dziecko, na które przyznawane jest świadczenie, musi mieszkać w Polsce i realizować obowiązek szkolny w polskiej placówce edukacyjnej. ZUS zapowiedział, że będzie prowadził kontrole w celu weryfikacji tego wymogu.

Harmonogram wypłat 800 plus w czerwcu 2025

Harmonogram wypłat świadczenia 800 plus to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Jeżeli w danym miesiącu w którymś z tych dni wypada dzień wolny od pracy, to przelew na konto rodzica trafia wcześniej. Jak podaje rp.pl, w czerwcu takich dni jest kilka:

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 7. dzień miesiąca, otrzymały 800 plus 5 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 9. dzień miesiąca, otrzymały 800 plus 6 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 12. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 11 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 14. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 12 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 16. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 13 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 18. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 17 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 20. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 18 czerwca,

osoby, które mają termin wypłaty ustalony na 22. dzień miesiąca, otrzymają 800 plus 18 czerwca.

Harmonogram wypłat 800 plus w lipcu 2025 - nowa data

W lipcu do dotychczasowych 10 terminów wypłat 800 plus dojdzie nowa data - 24 dzień miesiąca. Od lipca terminy wypłat 800 plus będą wyglądały następująco: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 dzień miesiąca.