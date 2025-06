Kancelaria Sejmu ma obowiązek opublikować oświadczenie majątkowe parlamentarzystów. Na stronie Sejmu pojawiło się więc najnowsze oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Jak wygląda jego sytuacja finansowa?

Ile pieniędzy zgromadził szef PiS?

Prezes PiS ma 380 944 złotych oszczędności. Jarosław Kaczyński ma również dom o powierzchni około 150 metrów kwadratowych o wartości ok. 2,2 mln zł. Jest to jednak współwłasność 33 proc. domu. Willa znajduje się na warszawskim Żoliborzu. Jarosław Kaczyński wskazał także w dokumencie, że jest przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Nie pobiera jednak z tego tytułu wynagrodzenia, bo jest to funkcja honorowa.

Zarobki Jarosława Kaczyńskiego

Prezes PiS wskazał w oświadczeniu majątkowym, że na przestrzeni ostatniego roku uzyskał 37 tys. 65,34 zł wynagrodzenia z tytułu pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jarosław Kaczyński otrzymał także 132 tys. 321,10 zł emerytury oraz 45 tys. 359,26 zł diety parlamentarnej (w tym 36 tys. zł - nieopodatkowanej i 9 tys. 359,26 zł - opodatkowanej). Dostał także 138 tys. 343,04 zł w ramach sejmowego uposażenia.

Jarosław Kaczyński ma kredyt

Prezes PiS ma także kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 31 grudnia 2024 r. pozostało mu do spłaty 45 tys. 404,47 zł.