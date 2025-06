Andrzej Duda już kilka miesięcy temu ujawnił, jaką dostanie emeryturę. Kadencja prezydenta kończy się w sierpniu 2025 r. Wtedy mija pięć lat od jego zaprzysiężenia 6 sierpnia 2020 r. Ile Duda będzie dostawał na emeryturze? Kwota jest znacznie wyższa od przeciętnej w Polsce, ale prezydent uważa, że to bardzo mało.

Andrzej Duda w rozmowie z Robertem Mazurkiem na Kanale Zero powiedział, jaką emeryturę dostanie. Wyliczył, że miesięcznie na rękę (netto) będzie otrzymywał emeryturę rzędu 11-12 tys. zł. Nie są to wygórowane pieniądze, biorąc pod uwagę odpowiedzialność, jaką trzeba było ponosić podczas prezydentury - stwierdził Andrzej Duda. Obecnie zarabia ok. 26,5 tys. zł brutto. Duda nie będzie mógł ubiegać się o trzecią kadencję, ponieważ polskie prawo przewiduje maksymalnie dwie kadencje w przypadku prezydenta kraju.

Prezydent będzie dorabiał?

Mazurek powiedział, że Duda może sobie "dorobić", ponieważ jeden z widzów Kanału Zero zaproponował, aby poprowadził tam program. Mogę powiedzieć tak: gdybym chciał zostać dziennikarzem, to inaczej by się potoczyły moje życiowe wybory - odpowiedział Duda. Niech pan to rozważy, płacimy lepiej niż prezydencka emerytura- stwierdził Mazurek.

Reklama

Andrzej Duda uważa, że emerytura prezydencka jest dość niska. Biorąc pod uwagę wymagania, jakie życie stawia byłemu prezydentowi, że trzeba się przyzwoicie ubrać, od czasu do czasu gdzieś pojechać, odbyć spotkania, kogoś zaprosić choćby do restauracji, to emerytura prezydencka nie jest w Polsce przesadnie wysoka - stwierdził w radiu Zet.

Reklama

Co z emeryturą dla Agaty Dudy?

Jak przypomina "Fakt", Agata Kornhauser-Duda przez ostatnią dekadę była aktywna głównie jako pierwsza dama. Mimo to jej brak zatrudnienia zawodowego nie oznacza braku emerytury. Dziękizmianom w przepisach państwo opłaca za nią składki ZUS.

Przed prezydenturą Andrzeja Dudy Agata Duda pracowała w krakowskim liceum jako nauczycielka języka niemieckiego. Potem przeszła na bezpłatny urlop. Kiedy osiągnie wiek emerytalny, będzie więc pobierała świadczenie ze szkoły i jako była Pierwsza Dama.

Ile wyniesie emerytura Pierwszej Damy?

W 2021 r. wprowadzono przepisy, które zakładają przyznanie "rekompensat" pierwszym damom za czas prezydentury ich mężów. Wcześniej Agata Duda jako pierwsza dama nie miała opłacanych nawet składek emerytalnych. Jak wyliczył "Fakt", do końca 2024 r. dzięki dodatkowym składkom, na konto ZUS żony prezydenta powinno wpłynąć118 tys. zł.

Dzięki dodatkowym składkom, do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie jego małżonki, powinna pojawić się kwota 130 tys. zł. Oznacza to, że jako emerytka Agata Duda będzie mogła dzięki tym składkom podnieść swoje nauczycielskie świadczenie o ok. 490 zł brutto miesięcznie.