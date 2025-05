Koniec z frustracją przy czytaniu rachunków za prąd? Nowe przepisy mają je znacznie uprościć. Jak mówi minister Hennig-Kloska, najważniejsze informacje i łączna kwota do zapłaty będą teraz wyraźnie widoczne. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom odbiorców energii. Upraszczamy rachunek – najważniejsze informacje i wyraźnie zaznaczona kwota do zapłaty będą lepiej widoczne – podkreśla ministra.

Odbiorcy energii elektrycznej zyskają szybki dostęp do kluczowych danych, co ułatwi im kontrolę wydatków i zwiększy przejrzystość rozliczeń. Dodatkowo, nowi klienci domyślnie dostaną rachunki i inne dokumenty cyfrowo – to szybko, wygodnie i ekologicznie. Oczywiście, zawsze będzie można wybrać tradycyjną, papierową formę komunikacji. Obecni klienci będą otrzymywać korespondencję tak jak dotychczas, chyba że sami zdecydują się na wersję elektroniczną.

Łatwiejsze inwestycje w OZE

Rząd stawia na zieloną energię. Nowe przepisy mają ułatwić i przyspieszyć inwestycje w odnawialne źródła energii w Polsce. Łagodzimy obowiązek koncesyjny i obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji małej mocy oraz rozszerzamy formułę tzw. cable poolingu o możliwość wykorzystania magazynów energii – dodaje ministra Hennig-Kloska.

To szczególnie ważne dla rolników, małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów lokalnych. Próg obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE wzrośnie z 1 MW do 5 MW. Oznacza to, że mniejsze instalacje OZE, takie jak panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy biogazownie o mocy do 5 MW, będą wymagały tylko rejestracji, a nie uciążliwej koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ponadto, uproszczono procedury budowy instalacji fotowoltaicznych. Instalacje PV o mocy do 500 kW, które wytwarzają energię wyłącznie na własne potrzeby, nie będą potrzebowały pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. To przyspieszy inwestycje i obniży ich koszty. Ważne jest jednak, że te ułatwienia nie obejmą terenów objętych ochroną przyrodniczą, by zachować równowagę ekologiczną.

Więcej podłączonych źródeł

Projekt ustawy usuwa również bariery prawne dla "cable-poolingu". Rozszerzenie tej formuły pozwoli na budowę różnych rodzajów instalacji, w tym magazynów energii, w ramach jednego przyłącza. To znacząco zoptymalizuje wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej, zwiększy liczbę obiektów, które można podłączyć, i pomoże lepiej zarządzać nadwyżkami energii z OZE. To kluczowy krok w efektywnym wykorzystaniu rozwijającej się energetyki odnawialnej.