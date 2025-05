Seria przetargów

Spółka CPK informowała w kwietniu, że w tym roku ogłosi przetargi na około 30 mld zł. Oprócz budowy terminala lotniska mają one dotyczyć m.in. budowy pierwszej linii kolejowej nr 85, (tzw. Y), która ma połączyć Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią. Według spółki CPK wartość terminala to 5 mld zł. Wcześniej w maju spółka CPK ogłosiła przetarg na prace projektowe dla zmienionego układu torowego Kolei Dużych Prędkości na terenie Łodzi; chodzi o 3-kilometrowy odcinek torów w rejonie Retkini. W całym 2024 r. spółka ogłosiła ok. 60 przetargów na ponad 8,3 mld zł.

Reklama

Preferencje dla polskich firm

Premier poinformował, że przy budowie CPK uruchomiono szczególny sposób postępowania - w trybie dialogu konkurencyjnego, który ma umożliwić preferowanie polskich firm. "Mówimy o zleceniu o wartości 30 miliardów złotych; pierwszy etap to 5 mld zł" - wyliczał Donald Tusk. Jak wyjaśnił, zadaniem spółki CPK będzie takie przeprowadzenie procedury, aby na kontraktach budowlanych skorzystały polskie firmy. - "Robota ruszyła po latach opowiadań o tym, że potrzebujemy dużego lotniska w środku Polski" - dodał premier.

CKP - co to jest?

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski, oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin mają rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł. (PAP)