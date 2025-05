Projekt opublikowany 13 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji zakłada stworzenie przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) własnego systemu informatycznego — eLicytacje. Będą tam publikowane wszystkie obwieszczenia i ogłoszenia o sprzedaży mienia zajętego przez organy skarbowe, zarówno nieruchomości, jak i ruchomości.

Nadchodzą wielkie zmiany dla dłużników. Koniec z tradycyjnymi licytacjami nieruchomości

Do tej pory elektroniczne licytacje dotyczyły jedynie ruchomości i odbywały się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych prowadzonych przez prywatnych operatorów wybranych przez organy egzekucyjne. Dzięki nowemu rozwiązaniu sprzedaż będzie odbywać się na platformie własnej KAS, co ma zwiększyć przejrzystość i efektywność procesu.

Na portalu eLicytacje publikowane będą m.in.:

obwieszczenia o sprzedaży ruchomości,

obwieszczenia o sprzedaży nieruchomości,

ogłoszenia o przetargach ofertowych,

ogłoszenia o sprzedaży z wolnej ręki,

inne dokumenty związane ze sprzedażą mienia.

Cel? Większa transparentność i szerszy zasięg. Nowe prawo z korzyścią dla dłużników

Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie transparentności sprzedaży prowadzonej przez naczelników urzędów skarbowych oraz poszerzenie grona potencjalnych nabywców.

"Zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania mają na celu zwiększenie transparentności sprzedaży dokonywanych przez naczelników urzędów skarbowych. Umożliwią również wzięcie udziału w licytacji lub zakup ruchomości z wolnej ręki za pośrednictwem Portalu eLicytacje osobom zamieszkałym w znacznej odległości od siedziby organu egzekucyjnego" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Efektywniejsza egzekucja i wyższe ceny. Skarbówka zyska nowe narzędzie

Projektodawcy zakładają, że cyfryzacja sprzedaży zwiększy krąg potencjalnych nabywców, a co za tym idzie – przełoży się na wzrost efektywności egzekucji.

"Nowe zasady mają na celu dotarcie do większego kręgu potencjalnych nabywców i uzyskanie wyższej ceny sprzedaży, co z kolei ma pozwolić na zaspokojenie wierzyciela w większym stopniu" – brzmi dalsza część uzasadnienia.

Nie chodzi tylko o pieniądze. W projekcie wyraźnie podkreślono również aspekt uczciwości i walki z patologiami. Licytacje online mają "zlikwidować niepożądane zachowania, do jakich dochodzi podczas licytacji prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych (np. utrudnianie udziału w licytacji przez innych licytantów, zmowy co do postąpień)".

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od daty ich ogłoszenia. Co ważne, nie wykluczają one stosowania dotychczasowych form sprzedaży.