Nowa pensja minimalna to ponad 5000 zł brutto od 2026 roku. Czekają nas także zmiany w minimalnej stawce godzinowej

Od 2026 roku płaca minimalna wzrośnie do 5070 zł brutto. A to oznacza ponad 400 zł podwyżki względem obecnego roku. Rząd pracuje nad wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia, co stanowi element dostosowania polskiego prawa do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej adekwatnych płac minimalnych. Celem tej unijnej regulacji, jak podaje Rada Europejska, jest poprawa warunków pracy i życia obywateli poprzez ustanowienie odpowiednich ram dla minimalnych wynagrodzeń w całej Europie.

Od kiedy nowa płaca minimalna?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pierwotnie zakładało, że nowe zasady zaczną obowiązywać od 2026 roku. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że rząd nie zdoła przygotować odpowiednich regulacji w terminie, co może wpłynąć na przedstawienie propozycji wysokości minimalnej płacy Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca na dotychczasowych zasadach.

Czy zmieni się sposób obliczania pensji minimalnej?

Według doniesień "Faktu", projekt nowych przepisów przewiduje, że minimalna pensja w Polsce będzie stanowić 55 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Obecnie wysokość płacy minimalnej jest głównie powiązana z prognozą inflacji na kolejny rok, a także, przy spełnieniu pewnych warunków (gdy płaca minimalna jest niższa niż połowa średniej krajowej), z dwiema trzecimi realnego wzrostu gospodarczego. "Fakt" sugeruje, że nowe przepisy byłyby korzystniejsze i bardziej transparentne dla pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie.

Jeżeli jednak minimalne wynagrodzenie w 2026 roku będzie ustalane według obecnych zasad, przewidywana podwyżka będzie niewielka. Symulacje Instytutu Emerytalnego, na które powołuje się gazeta, wskazują na wzrost o 3,8 procent, co odpowiada poziomowi inflacji. Zgodnie z wyliczeniami "Faktu", oznaczałoby to minimalną krajową w wysokości 4843 zł brutto (3632 zł netto), czyli wzrost o zaledwie 121 zł.

Zmiany w minimalnej stawce godzinowej 2026

Rząd pracuje także nad zmianami w zakresie minimalnej stawki godzinowej. Zmiany te dotyczą głównie osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa B2B). Nowelizacja ustawy przewiduje obowiązek wypłaty wynagrodzenia najpóźniej do 10. dnia kolejnego miesiąca, licząc od miesiąca wykonania usług oraz podwyższenie kar za zaniżanie lub brak wypłaty do poziomu od 1500 zł do aż 45 000 zł.

Podwyżki pensji minimalnej dla pracowników budżetówki

"Fakt" informuje także, że pensje w sferze budżetowej zostaną podniesione o wskaźnik inflacji. Podwyżki te, zapisane w dokumencie "Wieloletnie założenia makroekonomiczne na lata 2025-2029", mają objąć m.in. urzędników, pracowników sądów i prokuratury, nauczycieli, służby mundurowe, personel niemedyczny oraz pracowników kultury. Elżbieta Aleksandrowicz z OPZZ, komentując wyniki spotkania Rady Dialogu Społecznego, wyraziła opinię, że propozycja rządu dla pracowników budżetówki jest niekorzystna, ponieważ proponowany wzrost nie stanowi realnej podwyżki, a jedynie próbę zapobieżenia spadkowi realnej wartości ich wynagrodzeń, zwłaszcza w kontekście braku zmian w progach podatkowych i kwocie wolnej od podatku.