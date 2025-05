Wiek emerytalny w Polsce to temat, który co jakiś czas wraca do publicznej debaty. W obliczu niepokojących prognoz demograficznych, coraz częściej pojawiają się pytania o konieczność wydłużenia okresu aktywności zawodowej Polaków. Prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk, odniósł się do spekulacji. Czy kobiety i mężczyźni w Polsce będą pracować dłużej? Jego słowa rozwiewają wszelkie wątpliwości.