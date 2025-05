Renta z ZUS lub KRUS. Od 1400 zł do nawet 1900 zł miesięcznie. Dla kogo?

Formalnie nie istnieje świadczenie o nazwie "renta alkoholowa". Termin ten odnosi się w rzeczywistości do renty z tytułu niezdolności do pracy, która jest przyznawana osobom, u których w wyniku choroby alkoholowej rozwinęły się schorzenia uniemożliwiające aktywność zawodową. Długotrwałe nadużywanie alkoholu może skutkować szeregiem poważnych problemów zdrowotnych, takich jak marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia psychiczne czy choroby kardiologiczne. Jeśli lekarz orzecznik z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzi, że te powikłania zdrowotne trwale wykluczają możliwość świadczenia pracy, wówczas osoba dotknięta chorobą alkoholową może starać się o przyznanie takiej renty.

Samo stwierdzenie uzależnienia od alkoholu nie uprawnia do automatycznego otrzymania renty. Instytucje takie jak ZUS podchodzą do każdej sprawy bardzo szczegółowo i dokładnie analizują sytuację. W procesie ubiegania się o świadczenie często wymagane jest przedstawienie obszernej dokumentacji medycznej, historii przebytego leczenia odwykowego oraz opinii od specjalistów, np. psychiatrów. Ponadto, w przypadku osób, u których zdiagnozowano uzależnienie, ZUS może zalecić, a nawet skierować na terapię odwykową. Niekiedy odmowa podjęcia takiego leczenia może zostać potraktowana jako przesłanka negatywna przy rozpatrywaniu wniosku o rentę.

Dla kogo renta alkoholowa?

Renta z tytułu niezdolności do pracy z powodu chorób wywołanych alkoholizmem przysługuje osobom, które spełniają łącznie kilka warunków:

Orzeczenie o niezdolności do pracy : Kluczowym warunkiem jest uzyskanie orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) lub komisji lekarskiej ZUS, stwierdzającego częściową lub całkowitą niezdolność do pracy z powodu schorzeń będących następstwem długotrwałego nadużywania alkoholu. Samo uzależnienie od alkoholu nie jest wystarczającą przesłanką do przyznania renty – musi ono skutkować realnymi i trwałymi uszkodzeniami organizmu. Do schorzeń, które najczęściej stanowią podstawę do przyznania takiej renty, należą m.in. marskość wątroby, zapalenie trzustki, kardiomiopatia alkoholowa, encefalopatia wątrobowa czy polineuropatia alkoholowa.

: Osoba ubiegająca się o rentę musi udokumentować odpowiedni do swojego wieku staż ubezpieczeniowy (okresy, w których opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne oraz tzw. okresy nieskładkowe, np. okres pobierania zasiłku chorobowego). Długość wymaganego stażu zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Powstanie niezdolności w określonym czasie: Niezdolność do pracy musiała powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych wskazanych w ustawie emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wynika z tego, że samo stwierdzenie uzależnienia od alkoholu nie jest podstawą do otrzymania świadczenia – aby je uzyskać, trzeba wykazać konkretne, potwierdzone medycznie problemy zdrowotne będące skutkiem alkoholizmu, które ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają wykonywanie pracy.

Ile wynosi renta alkoholowa w 2025 roku?

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym tej przyznawanej z powodu schorzeń odalkoholowych, podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2025 roku, po ostatniej waloryzacji, kwoty rent przedstawiają się następująco:

W przypadku całkowitej niezdolności do pracy: co najmniej 1878,91 zł brutto.

W przypadku częściowej niezdolności do pracy: co najmniej 1409,18 zł brutto.

Należy pamiętać, że są to kwoty brutto: po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota wypłacana na rękę (netto) będzie odpowiednio niższa. Ostateczna wysokość renty jest ustalana indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy i zależy od udokumentowanego stażu ubezpieczeniowego oraz wysokości podstawy wymiaru składek. Osoby spełniające kryteria do otrzymania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z powodu schorzeń odalkoholowych mogą orientacyjnie spodziewać się świadczenia w wysokości około 1500 zł netto miesięcznie.

Wniosek o rentę alkoholową

Procedura ubiegania się o rentę wymaga złożenia wniosku w ZUS oraz przedstawienia kompleksowej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia i ich związek z alkoholizmem. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez lekarza orzecznika ZUS. Renta może być przyznana na czas określony lub na stałe, w zależności od prognozy odzyskania zdolności do pracy.

Cofnięcie renty alkoholowej

Istnieje możliwość, że świadczenie określane potocznie jako "renta alkoholowa", czyli renta z tytułu niezdolności do pracy, zostanie cofnięte. Renta ta może być przyznana na określony czas lub na stałe, co zależy od aktualnego stanu zdrowia osoby. Niemniej jednak, w sytuacji poprawy stanu zdrowia i odzyskania zdolności do podjęcia pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ma prawo przeprowadzić kolejne badanie lekarskie, na podstawie którego może podjąć decyzję o wstrzymaniu lub odebraniu świadczenia.

Co istotne, osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej uzależnieniem często są zobowiązane do regularnych wizyt kontrolnych na komisjach lekarskich ZUS. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na takim badaniu może skutkować zawieszeniem, a nawet całkowitym wstrzymaniem wypłaty renty.

Co oprócz renty alkoholowej?

Poza możliwością otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy, osoby borykające się z problemem uzależnienia mogą liczyć na inne formy pomocy. Dostępne są m.in.:

Świadczenia o charakterze rehabilitacyjnym – przeznaczone dla osób aktywnie uczestniczących w terapii odwykowej.

Wsparcie socjalne – udzielane przez gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej.

Programy aktywizacji zawodowej – mające na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy po pomyślnym zakończeniu leczenia.

