W czwartkowym orędziu premier nawiązał do obchodzonej tego dnia 21. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, do przypadającego 2 maja Dnia Flagi oraz święta Konstytucji 3. maja.

Tusk: Wojna przestała być abstrakcją

Według premiera uchwalenie Konstytucji 3. maja było postanowieniem, że Polska chce być nowoczesnym i silnym państwem. Kiedy będziemy patrzeć w te dni na polskie sztandary, pomyślmy z dumą, że to właśnie nam przypadł zaszczyt, żeby to wielkie marzenie zrealizować. To nam przypadło, już nie tylko marzyć, ale przede wszystkim działać – zauważył Tusk.

Jak jednocześnie zauważył, "czasy są trudne, do polityki światowej wraca niepewność, brutalność i egoizm". Wojna przestała być abstrakcją, przywiązanie do wartości wypiera przekonanie, że nie ma nic za darmo. Czy to znaczy, że nasze Polskie marzenie po raz kolejny zostanie nam odebrane? Czy mamy się bać? Nie. My mamy być silni – oświadczył szef rządu.

Podkreślił, że lekturze naszej historii często towarzyszą westchnienia: "ech gdybyśmy mieli więcej czasu, zabrakło kilku lat, zabrakło jednej dekady". Nie tym razem. Tym razem jesteśmy gotowi – zapewnił premier.

Tusk: Wprowadzamy piastowską doktrynę potęgi

Tusk przypomniał, że w tym roku mija 1000 lat od koronacji Bolesława Chrobrego. Jak zauważył, Polska to tysiącletnie państwo, z którym każdy musi się liczyć. Nasza rocznica jest rokiem przełomu. Oddając hołd Chrobremu, wprowadzamy piastowską doktrynę regionalnej potęgi – podkreślił.

Najsilniejsza gospodarka, najsilniejsza armia, najsilniejszy głos w Europie. To wymaga odwagi, siły i umiejętności – mówił premier. Polski potencjał jest niezaprzeczalny, a my wiemy jak go uruchomić, wiemy, co robić – oświadczył szef rządu.

Tusk: Nacjonalizm gospodarczy to nic złego

Premier zapowiedział też rozbudowanie polskiego przemysłu. Będziemy współdziałać z przedsiębiorcami, zlikwidujemy krępujące ich bariery wszystkie, które tylko da się zlikwidować – stwierdził. Ogłosił też, że w bezprecedensowej skali zostanie zaangażowana w rozwój kraju nauka polska i nowe technologie. Jak dodał, symbolem tego "skoku technologicznego będzie pierwszy po niemal pół wieku Polak w kosmosie". Jak zaznaczył, jego misja zaczyna się właśnie w tym jubileuszowym roku.

Podkreślił również, że Polska inwestuje "miliardy" w zbrojenia i infrastrukturę. Nie zawahamy się, żeby faworyzować przy tej okazji polskie firmy. Nacjonalizm gospodarczy to naprawdę nic złego – ocenił.

Tusk: Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków

Tworzymy armię, jakiej Polska nie miała od wieków, supersilną i nowoczesną – armię do wygrywania – oświadczył szef rządu.

Tusk: Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie

Zdaniem Tuska, Polska w relacjach międzynarodowych dysponuje kompetencjami na najwyższym światowym poziomie, a jej głos od niepamiętnych czasów nie brzmiał tak mocno. Polska jest szanowana i słuchana. Bez Polski nie da się ułożyć nic znaczącego w Europie – stwierdził premier. W relacjach międzynarodowych dysponujemy kompetencjami na najwyższym światowym poziomie – zauważył.

Tusk: Siła państwa bierze się z powodzenia obywateli

Zapowiedział, że do dotychczasowych osiągnięć "dokłada kolejny element – dyplomację ekonomiczną". Państwo będzie patronem ekspansji polskiego biznesu, naszego eksportu, interesów polskich podmiotów za granicą – oświadczył Tusk. Dodał, że będzie konsekwentnie walczył o każde miejsce pracy w Polsce, ponieważ "siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli".

Tusk: Dobra praca to największy skarb

Tusk przypomniał, że w czwartek obchodzimy Święto Pracy. Jak zaznaczył, siła państwa bierze się z powodzenia jego obywateli, z pracy, której dziś jest święto. Dobra praca to największy skarb, za który należy się nie tylko dobra zapłata, ale też najwyższy szacunek i wdzięczność całej wspólnoty – podkreślił szef rządu.