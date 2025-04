ZUS wysyła listy do seniorów i żąda zwrotu trzynastej emerytury. Dlaczego? Kto musi zwrócić świadczenie?

ZUS rozpoczął wysyłanie pism do emerytów, którzy muszą zwrócić otrzymaną trzynastą emeryturę. Kwestia ta dotyczy przede wszystkim młodych emerytów, którzy przekroczyli ustalone limity zarobkowe. Podano także informację, że kwota trzynastej emerytury w 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto.

Dlaczego ZUS żąda zwrotu trzynastej emerytury?

ZUS żąda zwrotu trzynastej emerytury, ponieważ część świadczeń została wypłacona nienależnie. Mimo że wypłata trzynastki w 2025 roku rozpoczęła się w kwietniu, ZUS wysyła pisma do osób, które muszą oddać pobrane pieniądze, co oznacza, że nie wszyscy emeryci mogą w pełni skorzystać z tego dodatku. Dotyczy to głównie tych, którzy stracili prawo do emerytury po 31 marca 2025 roku.

Od kogo ZUS żąda zwrotu trzynastej emerytury?

ZUS żąda zwrotu trzynastej emerytury głównie od młodych emerytów, którzy nadal pracują i przekraczają dozwolone limity zarobkowe. Precyzując, osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego i ich dochody przekraczają 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tracą prawo do trzynastki i w związku z tym muszą oddać otrzymane pieniądze. Dodatkowo, trzynastej emerytury nie otrzymają również:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku (którzy pobierają uposażenie ze Skarbu Państwa zamiast standardowej emerytury).

Sportowcy, którym przyznano emerytury olimpijskie

Ile wynosi trzynasta emerytura w 2025 roku?

Aby otrzymać trzynastą emeryturę, należy posiadać prawo do pobierania standardowego świadczenia emerytalnego lub rentowego na dzień 31 marca 2025 roku. Nominalna kwota brutto tej dodatkowej emerytury wynosi 1878,91 zł, jednak ze względu na obowiązkowe potrącenia (np. podatek, składka zdrowotna), faktyczna wypłata "na rękę" może być niższa.