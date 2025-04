Dodatkowe pieniądze dla emerytów już we wrześniu. Kiedy dokładnie? Oto harmonogram wypłat

Minister Rodziny, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiedziała, że czternaste emerytury najprawdopodobniej zostaną wypłacone we wrześniu tego roku, na takich samych zasadach jak w ubiegłym. Oznacza to, że pełną kwotę świadczenia, wynoszącą obecnie 1878 zł brutto (równą minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji), otrzymają osoby z emeryturą do 2900 zł brutto. Powyżej tego limitu działa mechanizm "złotówka za złotówkę", redukujący wysokość czternastki o kwotę przekroczenia progu.

Czy trzeba składać wniosek, żeby otrzymać czternastą emeryturę?

W konsekwencji, wielu seniorów, w tym osoby z długim stażem pracy i wyższymi świadczeniami, może otrzymać czternastkę w niższej wysokości lub wcale. Świadczenie przysługuje automatycznie osobom uprawnionym do emerytury lub renty na dzień 31 sierpnia.

Czternasta emerytura a progi dochodowe

Otrzymanie czternastej emerytury uzależnione jest od stałego progu dochodowego. Ponieważ kryterium to nie zmienia się od momentu wprowadzenia świadczenia, każda kolejna waloryzacja emerytur i rent powoduje, że realna kwota czternastki dla uprawnionych maleje, a dla części osób świadczenie to staje się niedostępne. Po ostatniej podwyżce emerytur, niektórzy seniorzy i renciści, którzy w ubiegłym roku otrzymali czternastkę, w tym roku jej nie dostaną, ponieważ ich świadczenie główne przekroczyło ustalony próg dochodowy.

Komu nie przysługuje czternasta emerytura?

W tym roku czternasta emerytura nie przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie (emerytura lub renta) przekracza kwotę 4728,91 zł.

Harmonogram wypłat czternastej emerytury

Czternasta emerytura zostanie wypłacona przez ZUS w jednym czasie wraz z wrześniową emeryturą lub rentą, zgodnie ze standardowym harmonogramem wypłat, czyli w dniach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 miesiąca.