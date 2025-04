Nowy dodatek od ZUS w 2025 roku. Wypłata z wyrównaniem już w maju

Od maja 2025 roku rozpocznie się wypłacanie nowego dodatku dla osób pobierających rentę socjalną. Został on wprowadzony ustawą z 27 września 2024 roku nowelizującą ustawę o rencie socjalnej oraz inne akty prawne.

Wysokość brutto dodatku dopełniającego do renty socjalnej ustalono na 2520 zł. Należy pamiętać, że od tej kwoty zostaną odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Świadczenie to będzie co roku waloryzowane, a jego wypłata nastąpi razem z przelewem renty socjalnej.

Dodatek dopełniający jest przeznaczony dla osób, które otrzymują rentę socjalną i posiadają orzeczenie potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Część uprawnionych dostanie ten dodatek automatycznie, bez potrzeby składania wniosku. Dotyczy to beneficjentów, którzy na dzień 1 stycznia 2025 roku mieli już przyznaną rentę socjalną i jednocześnie stwierdzoną całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji. Decyzja o przyznaniu świadczenia takim osobom będzie dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Wniosek o przyznanie dodatku (formularz EDD-SOC) wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9) powinny złożyć te osoby, które na dzień 1 stycznia 2025 roku pobierały rentę socjalną i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie miały jeszcze orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Takie orzeczenie jest wydawane przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

Kto otrzyma wyrównanie dodatku dopełniającego do renty socjalnej od stycznia 2025?

Niektórzy uprawnieni do dodatku mogą otrzymać początkowo wyższą kwotę niż 2520 zł brutto z powodu wypłaty wyrównania za poprzednie miesiące. Na wyrównanie świadczenia od 1 stycznia 2025 roku mogą liczyć osoby, które już w tym dniu spełniały wszystkie warunki uprawniające do dodatku. Oznacza to, że za okres od stycznia do maja 2025 roku mogą one otrzymać łączną kwotę brutto wynoszącą 12 600 zł. Z kolei osoby, które uzyskały orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (jednego z warunków dodatku) po 1 stycznia 2025 roku, otrzymają świadczenie z wyrównaniem, ale tylko od miesiąca, w którym spełniły wszystkie wymagane kryteria.