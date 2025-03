E-Doręczenia od 1 kwietnia 2025 roku to nowy obowiązek dla firm. Od kwietnia tego roku każda firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) musi mieć założony adres do e-Doręczeń. To nowy obowiązek, który ma zastąpić tradycyjne listy polecone i ułatwić komunikację z urzędami. W artykule wyjaśniamy, kogo dotyczy obowiązek, jak założyć e-Doręczenia i co grozi za brak skrzynki.