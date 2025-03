Karol Strasburger od 1994 r. prowadzi teleturniej "Familiada", który jest nadawany na antenie TVP2. Program nadal cieszy się ogromnym powodzeniem. Aktor występuje także w serialu "Pierwsza miłość".

Temat emerytur gwiazd wywołuje wiele emocji. Spora część artystów ze względy na rodzaje umów nie odprowadzała składek i mimo aktywności zawodowej może liczyć na bardzo niskie świadczenia od ZUS-u.

Ile emerytury dostaje Karol Strasburger?

Karol Strasburger nie ma zamiaru odpoczywać. Jak mówi, dostaje bardzo niskie świadczenia z ZUS i musi pozostać aktywny zawodowo, aby móc się utrzymać. W najnowszym wywiadzie poruszył tę kwestię.

Reklama

Na konto Karola Strasburgera wpływa co miesiąc wpływa niecałe 2 tys. zł. Jak mówi aktor, nie narzeka jednak i nadal pracuje. W rozmowie z Plejadą wspomniał o dodatkach, które przysługują mu od państwa, które tak naprawdę niewiele zmieniają.

Ja nie narzekam. Raz narzekałem, 10 lat temu, i to się tak odbija echem w kółko. (...) Jak ja otrzymuję, czy moi koledzy, dodatek do emerytury 200 zł, to wszystkie gazety o tym piszą, jak to zostaliśmy potraktowani fantastycznie, powinniśmy się bardzo cieszyć, że np. zamiast 1,7 tys., mamy 1,9 tys. - powiedział aktor Plejadzie.

Karol Strasburger chce jak najdłużej być aktywny

Karol Strasburger ma o 37 lat młodszą partnerkę i sześcioletnią córkę. "Gdybym nie pracował w tej chwili, gdybym nie miał zdrowia... Kiedyś sobie powiedziałem, że zdrowie musi mi starczyć na całe życie, nie tylko jak jestem młody, więc nie niszcz tego zdrowia, młody człowieku, bo może ci się przydać, jak będziesz miał 60 czy 70 lat, a im młodym się wydaje, że już nie będą żyli. Czasami się zdarza, że żyjemy i zdrowie jest nam potrzebne, więc skoro mam to zdrowie, to ja z tego korzystam i nie liczę na nikogo" - podsumował Strasburger.