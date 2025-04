Dofinansowanie do roweru elektrycznego 2025, czyli program Mój rower elektryczny ma na celu zachęcenie Polaków do przesiadki z samochodów spalinowych i komunikacji miejskiej na rowery elektryczne. Rząd już jakiś czas temu przygotował dofinansowanie do zakupu takich rowerów, zarówno tych zwykłych, jak i cargo. Co dalej z programem? Oto szczegóły.