59-latek, który śpi w noclegowni i korzysta ze stołówki Caritas w Tarencie, zwrócił się do opieki społecznej o zasiłek, ale otrzymał odpowiedź odmowną, ponieważ w dokumentacji figurował jako właściciel dużej firmy - podał lokalny dziennik "La Gazzetta del Mezzogiorno".

Bezdomny z 1,2 mln euro na koncie

Bezdomny zaskarżył decyzję o nieprzyznaniu mu zasiłku.

Reklama

Okazało się, że zgodnie z prawem mężczyzna zarządza spółką produkującą maszyny, która otrzymała finansowanie w wysokości 1,2 miliona euro.

Wyłudzenie dotacji "na bezdomnego"

Okoliczności tej sprawy wyjaśniono następnie w śledztwie przeciwko trzem przedsiębiorcom, oskarżonym o oszustwo oraz osiągnięcie korzyści majątkowej dzięki podstawionej osobie.

W toku postępowania okazało się jeden z oskarżonych ze swoim wspólnikiem znalazł bezdomnego w noclegowni i w 2021 roku zaprowadził go do notariusza, w którego biurze podpisał on serię dokumentów, w wyniku czego bez jego wiedzy zapisano na niego firmę.

Wkrótce potem firma ta otrzymała duże finansowanie. Było to możliwe, ponieważ przedsiębiorca podrobił dowód osobisty bezdomnego, którym posługiwał się w kontaktach w sprawie finansowania.

Reklama

Bezdomny bez szans na milion euro

Mężczyzna ma dalej walczyć o zasiłek. Nie ma natomiast szans na otrzymanie ponad miliona euro, ponieważ środki te są owocem oszustwa, w którym został wykorzystany.