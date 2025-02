W poniedziałek podczas konferencji "Polska. Rok przełomu" premier Donald Tusk oraz minister finansów Andrzej Domański przedstawili plan gospodarczy rządu na najbliższe lata. Premier zapowiedział, że "za kilka dni" spotka się z szefami Microsoftu i Google'a, którzy przyjadą do Polski. Będziemy dopinali ich plany inwestycyjne - wskazał.

Microsoft i Google w Polsce. Tusk zapowiada miliardowe inwestycje, eksperci studzą optymizm

Prof. dr hab. inż. Tomasz Trzciński z Politechniki Warszawskiej, ekspert AI, w rozmowie z PAP ocenił, że kwestia udziału zagranicznych korporacji, np. Google'a czy Microsoftu pozostaje do doprecyzowania. Tutaj należy z ostrożnością i rozwagą podejmować strategiczne decyzje, tak żeby Polska, zamiast rozbudowy naszej gospodarki, nie uzależniła się od rozwiązań oferowanych przez amerykańskich gigantów, bo to na dłuższą metę ograniczy nasz potencjał do tworzenia własnych rozwiązań - przekazał.

Do tej kwestii można podjeść z dwóch perspektyw - uważa natomiast Michał Nowakowski, partner w kancelarii ZP Zackiewicz & Partners. Z jednej strony - według niego - należy wziąć pod uwagę realne możliwości naszego biznesu w spełnieniu oczekiwań i potrzeb, a także szansę na naukę od największych i doświadczonych podmiotów. Istotne jest jednak, aby państwo w odpowiedni sposób zabezpieczyło interesy rządu, jak i przedsiębiorstw. Ryzykiem jest tutaj bowiem nierówna konkurencja, która może pogłębić nasz "kryzys" i osłabić pozycję na arenie globalnej - ocenił.

Eksperci odnieśli się także do poniedziałkowej zapowiedzi Domańskiego o przeznaczeniu 300 mln zł na "fundusz deep tech". Jego celem będzie inwestowanie m.in. w cyberbezpieczeństwo, technologie kosmiczne i sztuczną inteligencję. Musimy i możemy zbudować fundamenty, by polskie firmy liczyły się w technologicznej rywalizacji, dlatego będziemy aktywnie rozwijać AI, a także technologie kwantowe, których podwaliny tworzyli polscy fizycy; zapewnimy odpowiednią infrastrukturę i programy szkoleniowe, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji - wskazał szef MF. Poinformował także o planowanych działaniach na rynku kapitałowym, które mają pozwolić zmobilizować dodatkowe 10 mld zł dla przedsiębiorców na innowacje i inwestycje.

Premier zaproponował założycielowi i prezesowi firmy InPost Rafałowi Brzosce stworzenie zespołu, który ma przygotować rekomendacje zmian deregulacyjnych. Przypomniał także o budowie pierwszej elektrowni jądrowej i przekazał, że rząd jest także "po decyzji" w sprawie wskazania potencjalnej lokalizacji na drugą.

Prof. Trzciński przyznał, że cieszy się, iż temat technologii "stał się jedną z ważniejszych nut, które wybrzmiały podczas tej konferencji". Chcąc stać się, zgodnie ze słowami premiera, jednym z najbogatszych państw świata, musimy istotnie doinwestować ten fragment gospodarki, bo bez nowych technologii, sztucznej inteligencji czy bezpiecznej przestrzeni online nie mamy szans nawet na dogonienie, nie mówiąc już o zrównaniu się z najbardziej rozwiniętymi gospodarkami świata - wskazał. I dodał: Cieszy mnie obecność na tym wydarzeniu ludzi nauki i biznesu, w tym szeroko komentowane zaproszenie do współpracy Rafała Brzoski.

Kwestia inwestycji w infrastrukturę powinna być ważnym elementem realizacji polityki państwa - zwrócił natomiast uwagę Nowakowski. Jak przekonywał, powinno się to jednak odbywać przy zrównoważonym podejściu, które uwzględnia kwestie związane m.in. z ochroną środowiska. Nie mamy jeszcze elektrowni jądrowej, więc wyzwanie przed nami tym większe. Czy zadeklarowana kwota inwestycji w infrastrukturę jest zadowalająca? Oczywiście nie, bo prawda jest taka, że to kropla w morzu potrzeb, choć i my chyba nie do końca wiemy, jakie realnie potrzeby mamy - ocenił Nowakowski.

Według niego, rząd powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, w czym Polska może być silna i właśnie tam inwestować. Do tego potrzeba dobrej diagnozy, a nie tylko działań doraźnych - zaznaczył.

W innym przypadku będziemy albo inwestować punktowo, a nie systemowo, czego potrzebujemy, albo "przepalać" budżet na niepotrzebne inwestycje. Warto przyjrzeć się temu, jak robią to więksi gracze, i skorzystać z ich doświadczeń - wskazał Nowakowski. Jego zdaniem decyzja co do kierunku powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami oraz ekspertyzami, obejmującymi także sferę ponadnarodową. To bardzo ważne, bo musimy mierzyć siły na zamiary. Zasada proporcjonalności powinna być dla nas kluczowa"- podkreślił ekspert.

Według niego same inwestycje to jednak za mało; powinny im towarzyszyć środowiska prawne, podatkowe i administracyjne, które będą zachęcać sektor małych i średnich firm do inwestowania w nowe technologie. Tutaj również bardzo istotne jest budowanie świadomości oraz kompetencji, które będą kluczowe, aby przedsiębiorstwa pozostały konkurencyjne nie tylko na lokalnym rynku, ale i w skali międzynarodowej. Potencjał jest, trzeba tylko skoordynowanych i przemyślanych działań - podkreślił.

Partner ZP Zackiewicz & Partners uważa, że Polska ma do wypełnienia lukę w obszarze cyfryzacji w ogóle, a sztuczna inteligencja i centra danych to tylko jeden z aspektów tej cyfryzacji. Pracę trzeba zacząć od podstaw, skupiając się na tym, co dzisiaj jest naprawdę do zrobienia. Nie dogonimy liderów, o ile jeszcze jest to w ogóle możliwe i pożądane, jeżeli nie zbudujemy solidnych podstaw - ocenił Nowakowski.