Główny Inspektorat Sanitarny wydał 4 lutego nowe ostrzeżenie dotyczące żywności. Chodzi o precle w czekoladzie mlecznej i deserowej Alpenfestę sprzedawane w sieli sklepów Lidl. Jak podawała już wcześniej sama sieć, był on dostępny w sprzedaży sezonowej w sklepach na terenie Polski. Władze Lidla zdecydowały o dobrowolnym wycofaniu tego produktu. "Dystrybutor poinformował, że aktualnie nie można wykluczyć, że spożycie produktu może spowodować uczucie pieczenia w ustach oraz bolesność języka i jamy ustnej” – czytamy na stronie GIS

Produkt wycofany z Lidla

Wycofany produkt to precle w czekoladzie mlecznej i deserowej Alpenfest, 140 g z partii oznaczonej numerem 8537, z datą przydatności do spożycia: 31.05.2025. Jak dodano w ostrzeżeniu z 4 lutego, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania kwestionowanej serii. Lidl umożliwia zwrot towaru – można go dokonać w każdym sklepie sieci, również w przypadku nieposiadania paragonu. Poniżej szczegóły dotyczące wycofanego towaru:

Szczegółowe informacje o produkcie

Nazwa produktu: Alpenfest precle w czekoladzie (mlecznej i deserowej), 140 g

Numer partii: 8537

Najlepiej spożyć przed końcem: 31.05.2025

Producent: Felföldi Édességgyártó Kft., Węgry

Dystrybutor: Lidl sp. z o.o. sp.k., ul. Poznańska 48, Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne