W ramach zmiany, około 80 pracowników, którzy przez lata związani byli z zakładem, stracą swoje miejsca pracy. Właściciele BE Group postanowili przenieść część produkcji do innych krajów.

"BE Group zdecydowało się przenieść oddziały do Szwecji i Finlandii oraz zamknąć oddziały w Polsce. Spowoduje to racjonalizację kosztów, zwiększone wykorzystanie mocy produkcyjnych i zmniejszenie śladu węglowego w Grupie" – wyjaśniają - jak czytamy w "Gazecie Wyborczej" - przedstawiciele firmy.

Reklama

Kolejne wielkie zwolnienia grupowe w Polsce. Zamykane fabryki, ludzie na bruku

Likwidacja fabryki w Trębaczewie to część szerszego trendu zamykania zakładów w Polsce. W 2023 roku, obroty zewnętrzne firmy stanowiły zaledwie 1,5 proc. całkowitych obrotów grupy, co wynosiło niespełna 2 miliardy złotych. Cały proces zamknięcia fabryki zostanie zakończony do końca pierwszej połowy 2025 roku, a koszt tej operacji ma wynieść około 11 milionów złotych. "Zamknięcie będzie miało pozytywny wpływ na wynik całej grupy, a okres zwrotu będzie krótszy niż rok" – wskazują przedstawiciele.

Kryzys na rynku pracy? Zamknięcia fabryk, ludzie na lodzie

W tym samym czasie, w Polsce, także inne firmy podejmują trudne decyzje. W Łodzi, w fabryce Beko, rozpoczynają się zwolnienia grupowe, w wyniku których bez pracy zostanie 1100 osób, a we Wrocławiu, gdzie produkowane były lodówki, pracę straci 700 osób.

"Okazuje się, że obie fabryki od kilku lat przynosiły straty, a jak tłumaczył Zygmunt Łopalewski, przedstawiciel Beko Europe, problemy ma cały europejski rynek AGD. Produkcja sprzętu jest skupiona na Dalekim Wschodzie, aż 50 proc. udziałów w światowym wytwarzaniu AGD mają dwie firmy z tego regionu. Od kilku lat spada także zainteresowanie klientów sprzętem wolnostojącym, np. suszarkami do ubrań, które były produkowane właśnie w Łodzi" - czytamy na stronach "Wyborczej".

Kolejnym przykładem zmian na rynku pracy było zamknięcie zakładu SFC Solution w Piotrkowie Trybunalskim, który produkował uszczelki dla przemysłu motoryzacyjnego. W wyniku połączenia zakładów w Piotrkowie i Częstochowie, pracę straciło 179 osób.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: GAZETA WYBORCZA