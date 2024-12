Według obowiązujących przepisów, w ciągu roku roku może być maksymalnie siedem niedziel handlowych. Sklepy mogą być otwarte w niedziele w ostatni weekend stycznia, marca, czerwca, września, a także w Niedzielę Palmową i w dwa weekendy przed Bożym Narodzeniem.

Proponują całkowity zakaz handlu w niedziele

Autorzy petycji, która wpłynęła postulują wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedziele. Argumentują, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele przyczyniłoby się do rozwoju lokalnej gospodarki. "Sklepy i usługi, które są obecnie czynne przez cały tydzień, mogłyby skupić się na jakości oferowanych usług zamiast na rywalizacji o klientów".

Wskazują także na aspekt religijny. Przypominają, że niedziela jest dla wielu dniem sakralnym, przeznaczonym na odpoczynek, modlitwę oraz spędzenie czasu z rodziną. Argumentują, że wprowadzenie zakazu handlu w niedziele "byłoby zgodne z wartościami religijnymi i umożliwiłoby obywatelom swobodne uczestnictwo w praktykach religijnych oraz umocnienie więzi rodzinnych" – czytamy w petycji. Jej autorzy są przekonani, że zrealizowanie ich postulatu "przyczyni się do wzrostu dobrobytu społecznego, uszanuje prawa człowieka i konstytucyjne zasady naszego państwa".

Co na to prezydent Duda?

Teraz to od prezydenta Andrzeja Dudy będzie zależeć, czy petycja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Jeśli tak to prezydent wystąpi z taką inicjatywą wystąpi do Sejmu. Wiadomo jednak, że przeforsowanie takich zmian w parlamencie, gdzie dominuje KO - będzie trudne.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.