Boże Narodzenie bez filmu "Kevin sam w domu" prawie się nie liczy. Ten film po prostu musi być w telewizji. Każdy oglądał go co najmniej raz. Akcja filmu rozgrywa się w okazałym domu.

Kevin kontra włamywacze

Rodzina McCallisterów jedzie na Boże Narodzenie do Francji. W dzień wyjazdu panuje ogromne zamieszanie, zostaje mało czasu do odlotu samolotu. Rodzice nie zauważają, że do taksówki razem z nimi nie wsiada Kevin (Macaulay Culkin). Ośmioletni chłopiec zostaje sam w domu i musi jakoś sobie radzić sam. Nie jest łatwo, bo do domu wkradają się złodzieje.

Okazały budynek z 1921 r.

Dom MacCallisterów stoi na północnych przedmieściach Chicago, w miejscowościWinnetka. Został zbudowany w 1921 roku. Ma 5 łazienek, 4 sypialnie, living room, pokój rodzinny, kuchnię, jadalnię, 3 dodatkowe pokoje, trzy ogrzewane garaże. Budynek zagrał w dwóch częściach filmu "Kevin sam w domu".

Dom został wystawiony na sprzedaż w maju br. Długo nie było na niego kupca. Podobno zainteresowany był tą nieruchomością sam Macaulay Culkin, ale ostatecznie się nie zdecydował.

Aktualni właściciele kupili budynek w 2012 roku za 1,5 mln dolarów i wystawili go na sprzedaż za 5,25 mln dolarów. Teraz podano do wiadomości, że znalazł się kupiec. Transakcja jest finalizowana.